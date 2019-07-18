採花柴就愛這一味…路邊有花就想吃　媽無奈：還好沒被發現

▲柴犬Pinky偷採花吃。（影／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

採花賊是妳！柴犬Pinky就愛吃花，只要沒人注意時，就去偷咬人家盆栽裡的花朵，馬麻發現只能趕快制止。臉書粉專「我是柴犬-Pinky」日前分享了這段影片，只見柴柴一直探出頭，咬到花就想馬上享用，讓人不禁直呼，「到底是有多好吃？」

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▲▼零食我也通通要！（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

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Pinky現在已經10歲了，依舊是一隻活潑好動的小女生，這天早上連早餐都還沒吃，就急著想要出門散步，沒想到在散步途中稍作休息，一不留神就迅速將頭伸出去，把早餐店栽種的花一口咬下來，儘管馬麻有出手阻止，但仍被汪汪搶先吃下去。

▲看到花就蠢蠢欲動。（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

馬麻說Pinky會有這樣的行為，可能是因為自己的媽媽有插花的興趣，所以家中有許多的盆栽跟花朵裝飾，「牠每次看到花盆都想要過去偷咬，有時沒抓到還會吃下去」，這樣柴柴的偷花行為也就有合理的解釋了！



主人也分享，「牠還很喜歡玩逗貓棒，以為自己是一隻貓啊？」某次去逛寵物展時，路人正在挑選要給自家主子的逗貓棒時，Pinky就直接從對方手中搶過來，後來也在家中準備了一支，就是為了讓傲嬌女孩開心！

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▲逗貓棒在哪裡！（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

網友看到影片後也紛紛回應，「是沒吃飽還是吃不飽啊？」、「還好不是吃～～土就好XD」、「為什麼都喜歡吃飼料以外的東西」、「好好奇味道如何！」，只能說家中毛寶貝們的口味真讓奴才們摸不透！

▼被教訓一臉無奈。（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

▼看到娃娃興奮到模糊。（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

▼最愛跟馬麻撒嬌。（圖／臉書粉專 我是柴犬-Pinky 提供）

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