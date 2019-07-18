四連拍被媽神後製眉毛　博美瞬間變可愛「表情包」　

▲博美肚臍可愛表情包。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

博美狗「肚臍」乖乖站好準備四連拍，馬麻特別後製眉毛上去，原本是為了讓自家毛寶貝更加帥氣，未料卻變得更加可愛了！臉書粉專 「我是肚臍」分享了一系列照片，加上表情之後不僅更生動，也讓人不禁直呼，「這根本可以當作表情包了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼家中最可愛非我莫屬。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

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看著再幾天就要滿一歲的肚臍，馬麻和把拔回憶起他們與毛寶貝相遇的緣分，當天兩人注意到有隻小狗一直在偷看這邊，被吸引目光後看了好一陣子，最後汪汪甚至還當場大便給他們看，彷彿在說「我的身體很健康喔！」於是就將當時三個月大的肚臍帶回家。

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▲你躺著拜託食物也沒用阿。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

肚臍在家是個擅長搞笑的開心果，常逗得家人哈哈大笑，馬麻當天想要為肚臍拍個可愛四連拍，「加了表情應該會更生動吧！」結果就誕生了這一系列的表情包。主人還提到， 汪汪其實都會躲鏡頭，「在家裡拍照都很無奈，每次要拿出零食才願意乖乖配合。」

▼最喜歡馬麻背我了。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

▼充滿文藝氣息的肚臍。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

▼馬麻逛街我在當模特。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

▲▼逃獄失敗只好乖乖回去。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

▼車上最適合睡午覺了。（圖／粉專 我是肚臍 提供）

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