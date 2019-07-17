貓咪4顆犬齒被磨平「每吃一口飯都痛」　獸醫震驚PO文

▲貓咪的犬齒都平了，獸醫看到滿是驚訝與不捨。（圖／貓咪院長-黃泓康提供）



寵物小組／綜合報導

台北市嘉慶動物醫院院長黃泓康日前幫一隻貓咪檢查口腔，驚訝地發現貓咪的4顆犬齒都被磨平了，而且體重不到2.5公斤，「牠吃的每一口飯，都是疼痛。」原來貓咪2年前到另一家醫院住院，情緒緊張下咬傷醫生，而醫生將牙齒磨平，事後還告訴飼主，「這樣以後你們被咬也不會痛」。

黃泓康在臉書粉專「貓咪院長-黃泓康」表示，「我請助理拍下這張照片的時候，當下的情緒滿是驚訝、憤怒與心疼...」照片中貓咪的4顆犬齒全被磨平，牙髓腔中都長出了肉芽，而貓咪肚皮扁扁，體重不到2.5公斤，「這孩子剛邁入老貓年齡（7歲），但牠吃的每一口飯，都是疼痛。」

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▲犬齒被磨平深及牙髓腔，貓咪每吃一口飯都會痛，也因此體重偏輕。（圖／CC0圖庫／Pixabay／示意圖，非本文提及動物）



黃泓康提到，當時他到貓瘋非營利慈善貓醫院協助結紮，這個病例由飼主帶來結紮，他像仔細幫貓咪術前檢查，才發現犬齒竟然被磨平了。原來大約2年前貓咪因為泌尿道疾病到其他醫院住院，但是緊張之下咬了院長，院長磨平了貓咪的犬齒才告訴主人，還說「這樣以後你們被咬也不會痛喔。」

黃泓康表示，主人以為這是所有醫院對咬人貓的正常處理方式，所以就接受了，「飼主當下並不知道這樣做是極度殘忍的，也不明白貓咪會很痛。」由於當下主要是結紮，現場也沒有牙科專業器材，黃泓康先提醒飼主之後要再帶去治療，他也向《ETtoday寵物雲》說明，可以透過牙科手術來減緩貓咪的不適，例如根管治療、牙套等等，「不過要是已經感染，甚至牙根或齒槽骨溶解了，拔除是必要的，都比現在的狀況更好。」

黃泓康說，有些醫療情況的確需要磨牙，例如齒列畸形，或是臉部創傷後牙齒造成其他組織受傷，「不過磨牙之後都需要根管與填封，才算是完整的治療。」他也強調，分享這個案例並非想讓大家肉搜是哪家醫院，只是希望要用正當的方式協助矯正貓咪行為，「除非醫療上的需求，去爪、磨平牙齒都是極其殘忍的行為，永遠都不應該出現！」

▲貓咪咬人、抓人都是出於正常的反應，應該尋求正當的方法改善。（圖／CC0圖庫／Pixabay／示意圖，非本文提及動物）



至於貓咪會咬人，黃弘康說明，貓咪的攻擊行為是因為狩獵天性或恐懼，這些都是可以透過正確的互動或行為訓練去避免，「例如主人平常不應該用手腳去逗弄，這會讓貓咪誤以為手腳是獵物或玩具，而養成抓咬人的習慣，但其實在貓咪的腦袋裡，這是再正常不過的行為。」貓生性敏感，會咬人抓人都是難免的，他建議如果會怕就要多做功課，用心了解後再思考自己是否合適飼養。