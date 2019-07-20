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這個嚼勁！喵皇霸佔涼鞋狂啃　奴才心涼：我只剩那雙

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▲Britteny對涼鞋愛不釋手。（影／網友 Tsai Wei Chou 提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

頑皮貓Britteny就喜歡這個口感，霸佔奴才的涼鞋不放。網友Tsai Wei Chou 在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享影片，幫忙照顧的喵皇一臉享受的品嚐手中戰利品，讓身為保母的她心涼感嘆，「只有這雙可以穿，拜託別咬壞啊...。」

▼奴才的東西就是我的東西。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供 ）

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 ▲萌貓Britteny生活照。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

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住在美國的短毛貓Britteny是主人從收容所領養回來的，目前11個月大的牠是隻活潑又調皮的女孩子，近日因為主人有事在身，所以貓咪在暑假期間暫時住到保母Tsai Wei Chou家。Tsai Wei Chou分享，當時回到家已經將涼鞋收好放進鞋櫃了，沒想到毛孩又偷偷將它叼了出來，「牠竟然對我的涼鞋這麼執著！」，讓她當下覺得好氣又好笑。

▲萌貓Britteny生活照。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

▲看風景是一天的重要行程之一。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

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▲萌貓Britteny生活照。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

▲睡著之後跟天使一樣的Britteny。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

Britteny的搶劫行為早有先例，Tsai Wei Chou分享，之前寫作業要用橡皮擦時卻找不到，才發現是被默默叼走了，「每次都找不到，決定之後都到圖書館完成作業再回家！」而家中其他東西也會成為的貓咪的目標，不只是橡皮擦，連洗碗用的海綿逃不過貓掌，Tsai Wei Chou常常要用到時再四處找尋。

▲灰貓Britteny生活照。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）。

▲完全不想讓姐姐寫作業。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

▲萌貓Britteny生活照。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）

▲一起床就看到這個景象心情一定100分。（圖／網友 Tsai Wei Chou 提供）


▼更多精彩影片

關鍵字： Britteny美國短毛貓暫住保母家貓咪也瘋狂俱樂部

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