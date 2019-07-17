貓咪遭「綁鞭炮」炸斷腳掌　傷口還掛著橡皮筋只好截肢

▲Pickles送醫時傷口已嚴重感染。（圖／翻攝自Humane Animal Rescue）



寵物小組／綜合報導

貓咪Pickles被送到醫院時醫生都傻眼了，牠的腳上通紅一片，腳趾已經消失了，上面掛著橡皮筋，看來曾經被綁上鞭炮點燃。為了保命，獸醫不得不將Pickles的整條左腿截肢，「我們估計這個傷口是1周前造成的，大約是國慶那時候。」

美國動物救援團體Humane Animal Rescue分享令人心碎的救援經驗，一名好心民眾13日帶來一隻母貓，他們一看馬上驚覺事情不妙，因為貓咪渾身都是傷，拖著的左腳趾頭已經消失，見骨的傷口上纏著一條橡皮筋，上頭曾經綁著鞭炮。獸醫表示，狗狗的傷口已經嚴重感染、長蛆，估計受傷已經1周，「大約就是國慶那時候」。

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▲由於傷勢嚴重，獸醫只好將Pickles的左腿截肢。（圖／翻攝自Humane Animal Rescue）



獸醫Jamie Wilson表示，貓咪的左掌已經被炸沒了，只剩下橡皮經掛著，「牠的骨頭裸露，還有嚴重脫水，即使牠又餓又渴，我們還是必須控制進食的量與速度。」由於傷口很大且感染，獸醫團隊決定將整條左腿切除，以保住性命，「我們得幫牠，牠一定痛的不得了，我們不想讓任何動物承受這種痛楚。」

幸好貓咪的手術相當成功，未來雖然少了一條腿，但是身體狀況會慢慢復原。救援團體將貓咪取名為Pickles，他們說Pickles年紀大約3歲，等待健康恢復就能開放送養，盼望這隻在痛苦中堅強的貓咪能夠有被愛的機會。