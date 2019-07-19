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玩具掉了！汪「仰天嗷嗚」哭倒沙發　浮誇演技藏爆笑原因

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Caught Bonnie on the house cam having this little strop earlier over dropping her toy how dramatic This video is being represented by LADbible Group. To use or license this video please email licensing@ladbiblegroup.com

Claire Wolstenholme 發佈於 2019年6月24日 星期一

記者李依融／綜合報導

米格魯Bonnie趴在沙發上玩心愛的玩具，卻不小心弄掉了，下一秒牠突然悲傷地「仰天長嘯」，倒下後又「嗷嗚～」地訴苦。媽媽Claire Wolstenholme透過監視器意外看到整個過程，笑翻說「戲也太多了吧！」她還加碼爆料，Bonnie的反應其實有個搞笑的原因。

Claire Wolstenholme在臉書分享這段影片，只見Bonnie獨自趴在沙發上一臉奧嘟嘟，發現一旁的紅色骨頭玩具，興致一來伸腳想撥向自己，但天不從狗願，玩具就這麼掉在地上，牠傻眼地看著掉落的玩具，接著「嗷嗚～」仰頭控訴，還倒在沙發上看起來很傷心的樣子，無奈地把頭靠回枕頭上，想到傷心處又再次「嗷嗚～」，似乎正上演「與玩具訣別」的場面。

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Claire Wolstenholme在監視器看到這個畫面忍不住笑翻，她也爆料Bonnie根本不是因為玩具墜樓在傷心，而是「懶癌發作」！原來Bonnie趴在沙發上太舒服，懶得跳下沙發檢玩具，只好仰頭大喊「阿母喔～」，要人幫牠撿玩具。Claire Wolstenholme提到，原影片其實有2分鐘，「Bonnie就這樣唉了2分鐘，直到有人幫牠把玩具撿起來。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友們看到Bonnie的反應也不禁莞爾，「跟我躺在床上東西掉下去的反應一樣」、「奴才！快點幫我撿！」、「我家5個月大的黃金獵犬也這樣，對著我們汪到幫牠把玩具撿起來！」、「果然是媽寶的反應，有任何是叫媽媽就對了。」Bonnie的神演技已有3800次分享，也被轉發至UNILAD、VT等粉絲團，深獲網友喜愛。

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關鍵字： 米格魯汪星人媽寶

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