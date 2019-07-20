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娃娃空運來台1秒被咬爆！呆萌狗幫男友出氣　她傻：還很可愛的說

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▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲達菲娃娃表示，「我是無辜的啊啊啊啊～」（圖／粉專@嘴邊肉兩斤麻糬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

請替達菲默哀一秒鐘！住在新竹的網友Kimmy Zheng非常熱愛迪士尼娃娃，這天被男朋友得知「前男友送一堆」，氣得將娃娃拿出，通通丟給愛犬「麻糬」處理。果真聽話的麻糬收到指令，花不到1分鐘的時間就把娃娃「給咬爆」，Kimmy男友在一旁笑得很開心，直呼「對！很好！繼續咬，對、咬爛牠。」

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▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上一秒還好好的達菲娃娃。

一隻空運來台的達菲要價650塊台幣，麻糬1分鐘內就啃爛。Kimmy Zheng說，「家裡有非常多迪士尼的娃娃，前幾天在直播又買了很多新成員，其中房間角落有一區是前男友送的，意外被男友看到，他就一把火，說要通通送給麻糬玩。」

▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麻糬：有什麼需要破壞的，交給本汪即可～

「我跟男朋友原本還在開賭盤，想說可以撐多久，沒想到比想像中還快，覺得牠可以去當拆遷大隊了！」同時Kimmy Zheng也提到，麻糬是竹北消防局光明分隊的警衛犬，是透過當消防員的男友所認識到牠。「因為男生比較粗線條，而我比較愛狗，所以偶爾會過去陪麻糬玩，而且常常送牠跟妹妹玩具或是帶出去玩。」

▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲光明分隊還有飼養另隻警衛犬「胖妹」，牠與麻糬一起守護消防隊。

竹北消防局光明分隊原本只養一隻米克斯「胖妹」，後來擔心牠無聊，於是再多認養「麻糬」。可愛的麻糬與胖妹相處融洽，兩隻個性好，任由他人摸到飽，是消防隊中最萌的「警犬二寶」。Kimmy Zheng也藉著麻糬的事情，想向大家呼籲，「希望人人可以用領養代替購買，結紮代替撲殺。」

▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐Kimmy Zheng常常帶著玩具、零食去找牠們「培養感情」。

Kimmy Zheng將麻糬咬爛昂貴的達菲娃娃事情，分享到臉書社團，網友看完紛紛笑說，「麻糬：哥哥我幫你毀滅這個娃娃」、「麻糬：哥哥，雖然它貴貴的，但既然是前任的不需要留了，那我就幫你好好消滅它」、「麻糬幫哥哥出口氣了！」、「你跟我說這隻被拔毛的熊是達菲，我不相信！」、「達菲：我是無辜的啊啊」。

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▲娃娃空運來台1秒被破壞！呆萌狗幫出氣　男友大讚：咬得好。（圖／網友Kimmy Zheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kimmy Zheng家中的「迪士尼戰利品」。

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關鍵字： 米克斯達菲娃娃竹北消防局光明分隊認養

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