沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！心疼急喊「不要睡」惹哭網友

【暖警系列】拯救生命，義不容辭 這是一次全然不同的搶救任務； 面前因車禍而奄奄一息的小黃狗，是最讓人心疼的一幕， 那微弱的嗚鳴聲，激起惻隱之心的無邊漣漪。 捲起袖子， 一句：『撐一下! 救你！』，這是我們重視生命的誓言。 這一次的搶救任務， 就由我們沙鹿所警員蔡瑞修、詹智皓 從死神觸手可及的邊緣中搶小黃狗的生命吧！ TCPB局長室Youtube頻道：https://youtu.be/LcU7LqrCtaQ 由 TCPB 局長室發佈於 2019年7月19日 星期五

▲台中沙鹿2名員警在街上狂奔，他們不是在逮捕嫌犯，而是積極搶救一隻「吐血命危」的毛小孩。



記者林韋辰／綜合報導

謝謝波麗士大人，把「牠」當作一回事！台中沙鹿一名員警在巡邏途中接獲民眾報案，得知流浪狗「小黃」遭車撞，吐血倒在路旁奄奄一息。員警等不及救援隊到場，立刻以百米速度衝去附近店家求援，拿了紙箱、載著小黃直接殺到動物醫院，整個暖心救援過程感動諸多網友，直呼「謝謝所有救小黃的警察與熱心民眾」。

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臺中市政府警察局局長室19日在粉專「TCPB 局長室」PO出影片，從片中可見，警員蔡瑞修、詹智皓在街上狂奔，好不容易衝到一家金紙店，向對方借了紙箱，接著跑回事發地點，與民眾合力將小黃狗放入紙箱，一旁民眾也著急替小黃狗加油打氣。

員警眼看小黃快不行，眼睛逐漸瞇起來，心疼急喊「啊啊啊～快睡著了！不能睡啊、不能睡啊」，同時用手指頭拍拍小黃、檢測心跳，語氣快哭的說「不要睡齁～不要睡啦！」最後振作起來，向牠大喊「撐一下！我救你啦！」接著騎上摩托車鳴笛，火速送到動物醫院急救。

員警小心翼翼抱著小黃，進門問「可不可以幫忙一下？有狗被撞，請急救牠一下」。所幸在動物醫院的緊急治療下，小黃狗身體逐漸康復，最後由臺中市動物保護處收容與照顧。

「這是一次全然不同的搶救任務！」粉專「TCPB 局長室」表示，面對車禍而奄奄一息的小黃狗，聽到那微弱的嗚鳴聲，激起無邊漣漪的惻隱之心。員警捲起袖子，一句「撐一下! 救你！」，這是我們重視生命的誓言。「這一次的搶救任務，就由我們沙鹿所警員蔡瑞修、詹智皓，從死神觸手可及的邊緣中搶小黃狗的生命！」

▲經過獸醫搶救，小黃身體逐漸康復。



網友看到警察奮不顧身，還有熱心民眾與醫生都在幫助小黃，紛紛感到鼻酸與感動，尤其聽到警察大喊「不要睡！撐一下，我救你」等語，大呼真的超催淚。「兩句話聽了好感動～撐一下，我們救你齁，多麼感動的話，聽了好感動，真的好感謝警察先生們」、「好美，真的好美的一個故事。謝謝這兩個型男警察」、「我看到眼淚直流，謝謝！謝謝那位警察帥哥（肯定是帥哥），謝謝你的及時救援」、「那句“我救你”實在太man了」。

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