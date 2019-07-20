ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

白腹秧雞媽媽出車禍！　緊張到「踢破自己的蛋」2天後也離世

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲白腹秧雞媽媽出車禍！　緊張到「踢破自己的蛋」2天後也離世。（圖／野生動物急救站提供）

▲白腹秧雞媽媽出車禍，經過醫療照護仍回天乏術。（圖／野生動物急救站提供）

記者何睿宜／綜合報導

一隻白腹秧雞穿越省道時遭到車輛撞擊受傷，熱心民眾將牠帶回安置，沒想到牠就在紙箱產下一顆蛋。然而，白腹秧雞媽媽被送往急救的過程中太過緊張，將自己的蛋給踢破，2天後也因自身傷勢死亡，讓人相當不忍。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

野生動物急救站表示，白腹秧雞媽媽因車禍腳受傷、飛不起來，只能在馬路旁跳啊跳，民眾見狀趕緊將牠安置紙箱，並送往急救站。不料，當白腹秧雞被送進急救站時，紙箱內沾滿蛋液和血液，原來牠因為太緊迫而把蛋踢破。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

獸醫師給予醫療處置後，也幫白腹秧雞媽媽布置了舒適的住院環境，不過牠幾乎吐掉了所有餵食的食物，2天後仍是回天乏術。獸醫師推測，這場車禍除了造成白腹秧雞右腳脛跗骨開放性骨折外，可能也有內出血或其他更致命的傷勢，但實際狀況還是要等解剖檢驗報告出來後才知道。

急救站指出，四通八達的道路切割了動物的棲息地，動物們除了要面臨穿越道路的風險，道路兩側的「邊緣效應」(edge effect)，像是人為、掠食者的活動，對牠們造成的干擾也會增加，「每天都有無數的動物在穿越道路時發生意外，白腹秧雞媽媽的例子提醒著我們：在享受道路為我們帶來的便利時，別忘了留心正在使用道路的小動物。」

▼更多影音。

關鍵字： 白腹秧雞路殺車禍野生動物急救站特生中心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只..

約定「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看姐..

散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓..

金太陽鸚鵡雞婆解釦子！　爸揮汗扣到一半「下面又被打..

「那麼小隻好可憐」老闆娘說服先生收編貓　牠3年後變..

三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局..

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎..

小狗拖後腿奮力爬！走一半突「痊癒」　旁邊「黑狗問號..

洛威拿慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆：是被縮小燈照..

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪..

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！..

毛孩咬傢俱是無聊、焦慮惹的禍？　找事情給牠做！8種..

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關.....

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她..

萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」XD　 顧家顧到壞掉？..

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到..

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接..

白臉+黑色眼睛...牠背上神奇圖樣　陸女驚見「外星..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才..

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝撲上診療台　屁屁翹高：快..

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！心疼急喊「不要睡」惹哭網..

姐姐學電腦操作！　貓咪饋頭跟游標齊移動…一臉困惑：..

白腹秧雞媽媽出車禍！　緊張到「踢破自己的蛋」2天後..

跟著汪汪搖落去！法鬥屁股著地前後搖　男孩學牠扭腰擺..

猴硐貓咪的守護神！動保處定期防疫消毒　志工為貓隻做..

他PO玉婆撞臉愛犬照…釣出一串曬汪炫耀文　最後一張..

二哈日常椅子上暴走如炸彈！　客人嚇壞「抱胸縮成球」..

暖貓翻肚倒地陪嗯便便！　附贈「空中踏踏開掌花」賣萌..

新寂寞世代來臨！專家調查驚呆　52%人親狗次數比親..

LIFE・經典／IKEA首間門市化身博物館　還能讓..

馬力322匹起！保時捷Taycan電動跑車編成曝光..

蔡英文丹佛僑宴「爆桌」席開70桌　教僑胞3招對付假..

網傳「耳垂有皺摺」是心臟病前兆？　醫：這次是真的！

花蓮最美貨櫃星巴克！必訪世界最長螺旋滑梯、彩色磁磚..

世足資格賽／西野朗執掌泰國兵符　「讓泰國成為日本強..

市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持..

中職／杜家明適應打者角色　重回投手丘看緣分

修車廠老闆出動救援　慘遇逆向賓士...「3秒拋飛5..

完整影片／任達華「遭捅刀驚險7秒」　吊嘎男死盯著他..

寵物動物熱門新聞

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

以為畫面定格！真相笑翻上千網

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

不想被貓咬　男孩把自己關籠！

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

帶土鵝去散步　超商變粉絲見面會

陽台出現鄰居「翹家2個月」愛貓

讀者迴響

熱門新聞

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

以為畫面定格！真相笑翻上千網

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

不想被貓咬　男孩把自己關籠！

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

帶土鵝去散步　超商變粉絲見面會

陽台出現鄰居「翹家2個月」愛貓

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了..

最新影片

更多

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪伴：別怕偶在

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！牠無辜：怎麼了嗎？

毛孩咬傢俱是無聊、焦慮惹的禍？　找事情給牠做！8種玩具簡單收服

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關...網：興奮到模糊

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她守6天湊不齊貓咪

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面