白腹秧雞媽媽出車禍！　緊張到「踢破自己的蛋」2天後也離世

▲白腹秧雞媽媽出車禍，經過醫療照護仍回天乏術。（圖／野生動物急救站提供）

記者何睿宜／綜合報導

一隻白腹秧雞穿越省道時遭到車輛撞擊受傷，熱心民眾將牠帶回安置，沒想到牠就在紙箱產下一顆蛋。然而，白腹秧雞媽媽被送往急救的過程中太過緊張，將自己的蛋給踢破，2天後也因自身傷勢死亡，讓人相當不忍。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

野生動物急救站表示，白腹秧雞媽媽因車禍腳受傷、飛不起來，只能在馬路旁跳啊跳，民眾見狀趕緊將牠安置紙箱，並送往急救站。不料，當白腹秧雞被送進急救站時，紙箱內沾滿蛋液和血液，原來牠因為太緊迫而把蛋踢破。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

請繼續往下閱讀...

獸醫師給予醫療處置後，也幫白腹秧雞媽媽布置了舒適的住院環境，不過牠幾乎吐掉了所有餵食的食物，2天後仍是回天乏術。獸醫師推測，這場車禍除了造成白腹秧雞右腳脛跗骨開放性骨折外，可能也有內出血或其他更致命的傷勢，但實際狀況還是要等解剖檢驗報告出來後才知道。

急救站指出，四通八達的道路切割了動物的棲息地，動物們除了要面臨穿越道路的風險，道路兩側的「邊緣效應」(edge effect)，像是人為、掠食者的活動，對牠們造成的干擾也會增加，「每天都有無數的動物在穿越道路時發生意外，白腹秧雞媽媽的例子提醒著我們：在享受道路為我們帶來的便利時，別忘了留心正在使用道路的小動物。」

▼更多影音。