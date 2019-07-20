3年前雨季被主人丟棄！　開朗汪「一到大雨天」就躲角落狂發抖

記者何睿宜／採訪報導

外面淅瀝嘩啦下著大雨，米克斯老狗「胖福」雖然待在屋裡，卻仍把自己塞在角落，嚇得不停發抖。原來，胖福在3年前的雨季遭前飼主狠心拋棄，即使後來有了溫暖的家，每當下大雨時，還是會喚起牠心中最深的傷痛，讓人相當不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲胖福一到大雨天就躲角落狂發抖，「一次傷害造成永遠的恐懼」。（圖／飼主李孟儒提供）

現任飼主李孟儒描述與愛犬相遇的過程，胖福被棄養後，躲在鄰棟3樓約2天，鄰居沒辦法趕牠走，只好找鄰長幫忙聯絡捕狗大隊，「恰好內人在家聽到後趕緊瞭解，就這樣結緣，取名『胖福』。」當時胖福已經是條老狗，他們也猜測這就是前飼主棄養的原因，不過胖福真正的年齡不詳，僅能推估至少有13歲。

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▲胖福被撿到時已經是條老狗。（圖／飼主李孟儒提供）

李孟儒回憶，胖福剛來家裡時，體態比現在臃腫肥胖，腳步不穩、支撐性不佳，但牠個性開朗，尤其非常貪吃，睡覺時還會發出很大的打呼聲。有趣的是，胖福明明是母的，行為卻很粗魯，不僅會到處尿尿占地盤，甚至像公狗一般抬腿尿尿。優點則是警覺性不錯，無論外人或自家人回家，都會汪汪叫提醒。

▲胖福個性貪吃且粗魯。（圖／飼主李孟儒提供）

▲明明是女生，卻非常大剌剌。（圖／飼主李孟儒提供）

▲睡覺時會打呼。（圖／飼主李孟儒提供）

▲胖福完全不顧形象。（圖／飼主李孟儒提供）

平常看起來大剌剌的胖福，其實也有溫暖貼心的一面。李孟儒說，家裡收編新的貓咪時，胖福就守在旁邊好幾個晚上，似乎是想告訴對方「不要害怕，這裡很安全，你已經不再流浪了。」這樣可愛又暖心的胖福，卻擺脫不了過去的陰影，每到下大雨的時候，就會躲在角落發抖。

▲大剌剌的胖福其實很貼心，會陪伴剛收編的貓咪。（圖／飼主李孟儒提供）

▲希望胖福早日走出陰霾。（圖／飼主李孟儒提供）

李孟儒心疼錄下這一幕並分享上網，希望能夠喚起棄養人的良心。網友們看了也不捨留言，「請你幫我們抱抱牠安慰牠」、「寶貝不怕不怕！秀秀。」、「被遺棄的狗狗造成的傷害與恐懼真的要很久很久才能走出來，希望毛孩可以趕快走出陰霾！」

也有網友指出，狗狗害怕時給予擁抱，可能會認同加強牠的恐懼，建議飼主陪伴做些輕鬆開心的事，「例如吃東西、一些平常會做的事，讓牠知道下雨不是什麼嚴重的事，慢慢地，牠會了解下大雨不可怕，請主人多給牠時間適應喔～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）