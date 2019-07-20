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保麗龍像火山快爆發！牠「探出頭瞬間」萌暈網：幫我訂一箱

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▲一箱保麗龍像火山爆發！牠「探出頭瞬間」萌暈網：幫我訂一箱。（圖／有點毛毛的／網友張乘一提供。）

▲雪貂：找我嗎？？（圖／有點毛毛的／網友張乘一提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

漂亮的貂寶寶療癒大家的心！飼主張乘一飼養兩隻可愛的「雪貂」，牠們躲在保麗龍的箱子裡玩耍，玩到整個身體都不見，此景宛如貂版的「球池」一般。飼主也笑說，今天好像是來「開箱雪貂」，網友看完直接被萌暈，直呼「快幫我訂一箱」。

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影片中，堆滿保利龍的箱子開始感到一股騷動，只見保麗龍像波浪一般的上下起伏，好像隨時快噴發。等到影片到了第四秒，一隻萌萌小貂突然「探出頭」，用好無辜、好稚嫩的表情看向鏡頭，接著另隻夥伴也咚咚咚跑出來，兩隻在裡頭翻來覆去、游來游去，好像玩的很開心。

▲一箱保麗龍像火山爆發！牠「探出頭瞬間」萌暈網：幫我訂一箱。（圖／有點毛毛的／網友張乘一提供。）

▲兩隻在箱子裡玩瘋。

有網友提問，「雪貂會吃保麗龍嗎？」飼主則回，「我家的是不會，牠們只會玩耍，其它貂我不確定。」同時他也將小短片分享到寵物社團「有點毛毛的」，網友看完紛紛被雪貂「探出頭」的瞬間給萌翻，紛紛在底下留言，「Q！到！爆！」、「好可愛喔好想養」、「玩得好開心」、「好萌！！！冒出來直接萌翻我心」、「別人家的寶貝都好可愛」。

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至於雪貂可是不好養的寵物，千萬別看牠們可愛就衝動飼養。雪貂本身需要高品質的食物、籠子與配件，平常的護理也是一筆開銷，必須確保自己的經濟能力足以負擔。雪貂是一種社會性的動物，每天至少花3個小時在籠子外面，如果長期待在籠內，個性會變得沮喪、壓力大甚至生病。因此常常要帶牠們出去玩，並擁有足夠的耐心好好照顧牠們，不隨意棄養。

更多精彩影片：

關鍵字： 雪貂保麗龍

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