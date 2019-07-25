「白目鵝童」狂扯頭髮！　媽防禦遭鳥嘴怒戳傻眼：要紅燒還烤

記者何睿宜／採訪報導

養到小屁孩，讓人又愛又恨！飼主Iris Wang這天側躺在床上休息，頭髮卻被一旁的寵物鵝「哥哥」不斷亂扯，她無奈將散落的髮絲往後撥好，下秒竟遭鳥嘴怒戳眼皮，讓她哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「哥哥」狂扯媽媽頭髮。（圖／飼主Iris Wang提供）

Iris Wang受訪時表示，當初會想養鵝，只因男友一句話，「因爲男友說很可愛想養，所以就養了。」目前共有3隻鵝2隻鴨，全都養在工廠裡，照顧上並沒有特別需要注意甚麼，「只是1、2個月大的時候要讓牠們照燈，注意軟腳病。換羽後基本就不太會生病了。」

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▲左邊是「牛牛」，中間白色是「哥哥」，右邊是「大女鵝」。（圖／飼主Iris Wang提供）

Iris Wang將自己被「白目鵝童」攻擊的這段畫面po上臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「養了一隻北把陰娜（白目小孩），常常覺得牠好可愛，可是當牠白目的時候會想紅燒還是直接烤。」這段影片其實是「哥哥」2、3個月大時所拍攝的，當時牠的名字還叫作「姐姐」，長大後發現牠其實是男生，才又改了名字，現在「哥哥」已經1歲了。

▲「哥哥」看媽媽把頭髮往後撥，竟怒戳眼皮。（圖／飼主Iris Wang提供）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「想吃髮菜」、「有頭蝨」、「好可愛啊啊啊啊」、「版主要把水草收好啦XD」、「下次順便帶一條化毛膏回家給鵝」、「眼睛要小心啊」、「戳到眼睛好痛的感覺」、「頭皮按摩讚讚」、「其實牠在幫妳挑頭皮屑啦（？」、「頭皮spa欸」、「哪天睡醒會不會變禿頭？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲「哥哥」討摸。（圖／飼主Iris Wang提供）

▲爸爸幫「大女鵝」把卡在鼻子裡的羽毛拿出來。（圖／飼主Iris Wang提供）

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