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汪霸佔枕頭爽睡　姐姐半夜轉頭壓到「濕濕臭臭口水漬」崩潰

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▲汪霸佔枕頭爽睡　姐姐半夜轉頭壓到「一灘濕濕臭臭」崩潰。（圖／可成友人罩提供）

▲可成霸佔姐姐的枕頭。（圖／可成友人罩提供）

記者何睿宜／綜合報導

高雄米克斯汪「可成」平日是被家人捧在手心裡的小公主，這天牠卻霸佔姐姐的枕頭，還爽睡到嘴開開，一點形象都沒有。但姐姐最在意的並不是枕頭被搶走一大半，而是半夜轉頭時竟然壓到一灘「濕濕臭臭」的東西，讓人超崩潰。

▲汪霸佔枕頭爽睡　姐姐半夜轉頭壓到「一灘濕濕臭臭」崩潰。（圖／可成友人罩提供）

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▲可成熟睡的臉龐，完全沒在顧形象。（圖／可成友人罩提供）

姐姐在臉書粉絲專頁「可成友人罩」寫道，「呃⋯那個⋯我們可以商量一下嗎？妳要睡我的枕頭沒有關係啊！但是不要流口水啊喂！」原來，可成睡得太舒服，嘴巴自然而然地打開，就這樣在枕頭上留下一大灘口水，讓姐姐忍不住抱怨，「晚上熟睡後轉頭壓到一片濕還有味道的水漬真的很哭欸！」

▲汪霸佔枕頭爽睡　姐姐半夜轉頭壓到「一灘濕濕臭臭」崩潰。（圖／可成友人罩提供）

▲枕頭太舒服，睡到嘴開開。（圖／可成友人罩提供）

事實上，可成一直都有自己的專屬枕頭，卻還是喜歡跟人搶枕頭。姐姐認為，可能是在牠眼裡，別人的枕頭就是比較好躺；把可成當作「小女兒」寵的媽媽則覺得，牠是喜歡靠在人旁邊撒嬌，是很貼心的表現。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪霸佔枕頭爽睡　姐姐半夜轉頭壓到「一灘濕濕臭臭」崩潰。（圖／可成友人罩提供）

▲欸！流口水了啦！（圖／可成友人罩提供）

網友們看了貼文，紛紛留言笑說，「可成說：偶睡的香甜～賣岔（別吵）」、「可成表示，姐姐這是愛的表現」、「應該是夢見吃肉肉」、「哈哈！可成睡得好爽快」、「我教姐姐一個方法，把枕頭讓給可成就沒問題啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 可成友人罩米克斯枕頭口水

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