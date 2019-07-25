與癌逝愛犬約定再相遇　他搔新狗肚肚發現「白胎記」感動哭

▲唬爸相信，Hi.ju的出現是命運實現了他和Hikari的約定。（圖／翻攝自YouTube／柴犬Hi.juの唬爸日記）

記者何睿宜／綜合報導

「我們的故事沒有結束，而是未完待續。」飼主「唬爸」因為愛犬Hikari癌逝傷心不已，後來因緣際會遇到小狗Hi.ju（嗨啾），原以為是人生中另一段嶄新故事，卻陸續發現許多巧合，讓他越來越相信「是命運在默默實現我們父女間的約定」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「唬爸」分享，6年前他在獸醫院領養了當時8個月大的Hikari，「牠脾氣古怪，個性也硬，但卻也會在該貼心的時候獻上溫暖。」原以為幸福會這樣延續下去好久好久，怎料Hikari去年被診斷出肝臟腫瘤，很快地就在10多天內離世，留給爸爸無限感傷和不捨。

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一個機緣下，「唬爸」遇到了小柴犬Hi.ju，他記得那天是今年的1月21日，「牠被放到我懷抱的時候，我就被不知為何的一個感動紅了眼眶，當晚就遷入戶籍了。」原本以為是人生新的一頁，卻慢慢發現2隻狗狗之間有著冥冥中的關聯，「某天晚上，我忽然有個fu，就拿出日曆看了一下，竟然發現Hi.ju的生日(11/30)，剛好就是Hikari離開那天(10/12)過後的第49天！」另一個相關，則是他跟Hikari離別的日子(10/12)，與他跟Hi.ju相遇的日子(01/21)，剛好是顛倒過來的。

▲Hi.ju腹部的胎記跟Hikari開刀所留下的疤痕幾乎一模一樣。（圖／翻攝自YouTube／柴犬Hi.juの唬爸日記）

更神奇的事還在後頭，有天「唬爸」幫Hi.ju搔肚子時，意外發現牠腹部的胎記，「先是遲疑了一下，後來趕快找了Hikari先前因為節育開刀所留下的疤痕照片比對了一下，就在那一刻，心中原本所有的疑問，都已經是答案了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

「唬爸」說，自己雖然沒有特定宗教信仰，但網路上都說，往生後的49天就可以進入輪迴投胎，再加上其他巧合，他也越來越相信「這個緣份並非只是單純的巧合！」，而是一個難得的Second Chance（二次機會），讓他可以好好延續對Hikari的愛、彌補過去來不及陪伴的時光，「如果真只是巧合，我們感恩這段緣份。但如果真的是緣份未了，我們更珍惜這天賜的第二次機會。」

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