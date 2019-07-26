小狗一口含住！蛙蛙氣鼓鼓變「一顆球」　網放大表情笑瘋

▲傑克羅素咬住青蛙。（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society／Kyla Hortaleza）

記者何睿宜／綜合報導

「這是內疚的表情！」國外飼主Kyla Hortaleza分享愛犬含住一隻青蛙的畫面，只見狗狗被抓包後一臉無辜，嘴裡的青蛙則是氣鼓了身體，變得像一顆圓滾滾的球。幸而飼主阻止得快，青蛙並沒有受傷，安全地回到大自然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Kyla Hortaleza在臉書公開社團Dogspotting Society寫道，蛙蛙和狗狗都安然無事，前者很快地被放回野外，後者也沒有任何中毒症狀，「當時青蛙雖然氣瘋了，但似乎沒有分泌任何有害毒素，我的狗事後沒有口吐白沫，過了超過一週也還是活蹦亂跳。」

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▲青蛙的表情看起來氣炸了。（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society／Kyla Hortaleza）

網友們看了照片紛紛留言，「這畫面真可愛」、「幸好雙方都沒事」、「你的狗很幸運，不是抓到一隻有毒的蟾蜍」。有人則將青蛙的表情放大並笑說，「青蛙看起來超氣」、「青蛙看起來像在說『你他Ｘ的在整我嗎？』」、「好喜歡那個臉」、「青蛙的表情太讚了」。

※寵物雲提醒您：帶狗狗出門請一定要繫上牽繩，並隨時注意環境，避免牠們追人追車或因天性使然獵捕小動物，此外也能保護牠們遠離有毒、有害的物品，以免誤食造成悲劇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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