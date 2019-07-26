第一次剃毛！胖貓回家悶躲角落懷疑人生　奴才翻照驚「有變瘦」

▲木棉剃毛後，一回家就跑到角落。（圖／有點毛毛的／飼主湯惟如）

記者何睿宜／綜合報導

「這樣要本貓怎麼出去見人？」白貓「木棉」這天被帶去剃毛，回家後就跑到角落生悶氣，窗外光線灑在牠的身上，彷彿上演聚光燈下的獨腳戲，背影可愛又可憐，配上奴才設計的對白「讓我一個人靜靜」，讓網友們看了笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主湯惟如在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「（木棉）活到十幾歲第一次被全身剃毛，現正懷疑人生中。」其實，除了感到好笑外，湯惟如也很驚訝，因為木棉剃完毛之後「比想像中瘦」，她翻出愛貓剃毛前的照片，身形的確較為豐滿，讓她懷疑「原來只是虛胖！？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲木棉剃毛前身形更圓潤。（圖／有點毛毛的／飼主湯惟如）

值得注意的是，毛髮對貓狗來說具有保護作用，若沒有健康需求或醫師指示，其實不一定要剃毛，否則可能對牠們的生理和心理造成影響。可愛的木棉則是因為之前尿道有造口，屁屁那邊常常沾到排泄物，才會被奴才帶去剃毛，且一剃完整個自尊心受創，「一回家就跑去角落自己再全身洗一遍。」

網友們看了木棉剃毛後躲在角落的照片，紛紛留言笑說，「心裡很受傷」、「衣服被扒了啊」、「我剎那間沒辦法分辨背影是狗還是貓」、「原來剃毛可以減肥」、「這摸起來一定超舒服der～～～」；也有人建議，即使需要剃毛，還是盡量別剃得太光，「毛髮是保護皮膚用的， 貓貓或者狗狗只要不是太長（毛）， 應該就是不會熱。」

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