ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　餵蜂蜜水壓壓驚

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

 

▲廣原部落居民好奇圍觀小黑熊，希望小黑熊平安無事。（圖／網友王繼國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

感謝村民奮力保護野生動物！台東縣海端鄉廣原部落今（27日）中午發現一隻小黑熊遭兩隻狗追逐，嚇得四處逃竄。一名香蕉工人見狀趕緊將小熊抱起，隔避釣魚場老闆王繼國也協助幫忙，幸運讓小熊沒有受到傷害。台東林管處保育單位已到現場，討論後續如何幫助小黑熊。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　餵蜂蜜水壓壓驚。（圖／網友王繼國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）.

▲小黑熊疑似跟媽媽走失。

「我們趕快把牠放進籠子保護，很怕牠被狗狗咬！」廣原部落釣魚場主人王繼國說，香蕉工人先發現，我們再一起協助，「因為牠有一點野性，指甲很長很怕被抓。」小熊突然出現在部落，吸引當地鄰居觀看。王繼國通報林管處後，也趕緊拿水果、蜂蜜水給牠食用壓壓驚，幫助牠恢復剛剛受到驚嚇的情緒。

王繼國表示，「身體狀況還不錯，但我們看有點小隻，大概5到8公斤重，大概中型犬那樣，有點瘦瘦的，好像很餓一樣，我們就拿火龍果、香蕉、水煮蛋，還有新鮮的蜂蜜水給牠喝，林務局的人告訴我們，黑熊牠們很喜歡吃蜂蜜喔。」

▲小黑熊開心吃火龍果、香蕉等水果。（圖／網友王繼國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小黑熊開心吃火龍果、香蕉。

黑熊多居住在高海拔、地型崎嶇陡峭的山區，廣原部落海拔約300公尺，但王繼國從今年7月份陸續見過3次黑熊，1大2小，「真的很奇怪，怎麼會一直有熊跑到這個地方，通常不會靠近低海拔啊。」其中有次還見到小黑熊坐在路邊曬日光浴，店裡監視器也錄過一隻大黑熊，猜想可能是媽媽？王繼國雖然覺得很可愛、很珍貴，但擔心是不是黑熊族群出了狀況，可能與媽媽走失，或是山上沒食物吃。

根據了解，台東林管處下午3點趕往廣原村處理，也已經通報黑熊專家黃美秀老師，目前正在研討如何處理，期盼做出對小熊最好的決定。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 台東廣原部落野生動物黑熊蜂蜜水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結..

拍拍肥汪西瓜肚！扎實「波波聲」笑翻網：這顆一定很甜

「棄蛋」孵出24隻栗喉蜂虎！保育員精心備「加料昆蟲..

排隊買美食！回家被主子撥砂「怎麼吃大X」　奴才傻眼..

超美浪貓陪牽車...下秒醉倒「假車禍」：唉呀～要賠..

拜託給我吃！浣熊見零食「雙手舉起」　貪吃到整包A走..

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

影／阿祖養的吧！重量級「金華火腿」午覺照震撼網　貓..

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

狗狗關車內烤3小時！獲救反應太幽默　警察：牠超開心

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護..

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆..

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵..

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

《獅子王》刀疤真實版！　肯亞獨眼獅左臉留下戰鬥傷痕

棕熊搬走垃圾桶…打不開整個外帶　網笑：當作得來速？

40狂暴村民圍毆老虎「帕齁系」　森林之王活活被打死

比去年冠軍快32秒！蝸牛158秒衝向終點贏得「生菜..

萌妹與街貓「喵語聊天」二重奏　網融化：可愛到狂重播

腸病毒隔離！主子成萌妹「抗病良藥」　吸完笑：好香喔

小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　..

小黑熊「跟媽媽走散」遭2土狗追趕！他救下嘆：好瘦　..

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽..

世泳賽／3全國紀錄保持人皆落馬　28日中華泳隊最後..

U12世界盃／讓南投被看見　中華抗南非全叡先發拚二..

中職／吳昇峰體驗職棒規格　應對大批媒體不習慣

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

前進莫斯科中央陸軍仍未定　林書豪：很榮幸被看上

張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超..

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

林志玲婚後現身美出新高度　大方秀平坦小腹、透露紅唇..

中職／害林泓育打不好　陳江和難過：再考慮幫林益全餵..

不斷更新／吳昇峰登板7球三上三下　4局中華3：1中..

寵物動物熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

讀者迴響

熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

最新影片

更多

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護費快繳

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆：解釋到心累

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵」爸氣瘋

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變臉噴淚：別嚇我...

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面