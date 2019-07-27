小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　餵蜂蜜水壓壓驚

▲廣原部落居民好奇圍觀小黑熊，希望小黑熊平安無事。（圖／網友王繼國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

感謝村民奮力保護野生動物！台東縣海端鄉廣原部落今（27日）中午發現一隻小黑熊遭兩隻狗追逐，嚇得四處逃竄。一名香蕉工人見狀趕緊將小熊抱起，隔避釣魚場老闆王繼國也協助幫忙，幸運讓小熊沒有受到傷害。台東林管處保育單位已到現場，討論後續如何幫助小黑熊。

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▲小黑熊疑似跟媽媽走失。

「我們趕快把牠放進籠子保護，很怕牠被狗狗咬！」廣原部落釣魚場主人王繼國說，香蕉工人先發現，我們再一起協助，「因為牠有一點野性，指甲很長很怕被抓。」小熊突然出現在部落，吸引當地鄰居觀看。王繼國通報林管處後，也趕緊拿水果、蜂蜜水給牠食用壓壓驚，幫助牠恢復剛剛受到驚嚇的情緒。

王繼國表示，「身體狀況還不錯，但我們看有點小隻，大概5到8公斤重，大概中型犬那樣，有點瘦瘦的，好像很餓一樣，我們就拿火龍果、香蕉、水煮蛋，還有新鮮的蜂蜜水給牠喝，林務局的人告訴我們，黑熊牠們很喜歡吃蜂蜜喔。」

▲小黑熊開心吃火龍果、香蕉。



黑熊多居住在高海拔、地型崎嶇陡峭的山區，廣原部落海拔約300公尺，但王繼國從今年7月份陸續見過3次黑熊，1大2小，「真的很奇怪，怎麼會一直有熊跑到這個地方，通常不會靠近低海拔啊。」其中有次還見到小黑熊坐在路邊曬日光浴，店裡監視器也錄過一隻大黑熊，猜想可能是媽媽？王繼國雖然覺得很可愛、很珍貴，但擔心是不是黑熊族群出了狀況，可能與媽媽走失，或是山上沒食物吃。

根據了解，台東林管處下午3點趕往廣原村處理，也已經通報黑熊專家黃美秀老師，目前正在研討如何處理，期盼做出對小熊最好的決定。

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