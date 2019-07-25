阿祖養的吧！重量級「金華火腿」午覺照震撼網　貓奴冤：牠真的不愛吃

▲請問你是「阿祖」養的貓嗎？ ？（圖／網友Hui Yi Yu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

這是一隻瘦瘦橘貓演變成「金華火腿」的故事。住在桃園市中壢區的飼主Hui Yi Yu家中共養19隻貓貓，其中一隻橘貓「蛋蛋」明明食量不大，體重卻默默逼近12公斤重。媽媽這天看著牠吃飽飯、舔舔毛洗澡，再慵懶地倒在床上呼呼大睡，當場手刀拍下這身渾圓肉肚，直呼「請問...請問你是阿嬤養的貓嗎！」

從照片中可見，重量級的蛋蛋從脖子以下，開始像杏鮑菇般的忽然「肥大」。只見蛋蛋悠哉趴在棉被上、四腳側開，沉靜在剛剛吃飽的那頓午餐中。蛋蛋是媽媽在牠是成貓時所領養回來的孩子，1年養下來，身體越來越肥潤。媽媽百思不解的說，「真的很奇怪！牠真的吃不多、也動不多，個性還害羞喜憨，都是被同伴打巴掌的份...然後一碗飼料的話，牠只會吃一半，然後另一半會掉出來，結果這樣也能胖，我真的是很納悶...。」

請繼續往下閱讀...

▲重量級蛋蛋已經開始實行減肥計畫。（小提醒，寵物太過肥胖，對關節、心臟、腎臟等器官會有負擔。）



▲媽媽說，「這些貓都和牠吃一樣的...就他胖。」

媽媽表示，蛋蛋剛來時完全不親人，「所以我也沒什麼注意牠，不知不覺中就這麼胖了...嗚嗚。」媽媽帶蛋蛋去給獸醫檢查，所幸身體目前還算健康，只是再不減肥，未來恐怕面臨關節、糖尿病等問題發生。

媽媽目前積極幫蛋蛋減肥，採取早晚各餵食一次，看19隻貓誰先吃到誰就贏！「在那邊哭也沒用」，同時也要求蛋蛋每天都要爬樓梯，「讓牠走下去，再走上來。」同時也搞笑出賣寶貝的「扎實肚皮照」，瞬間笑翻上千名網友。

▲蛋蛋個性憨厚，比較內向一點。



其它貓奴看完紛紛笑著留言，「這應該是阿祖養的吧」、「肚皮好蹦喔」、「真的是重量級」、「阿嬤永遠都怕孫餓著了。想念阿嬤了」、「我沒看到貓，只有一支雞腿.... XD」、「看完覺得我家主子還好了...」、「這是頂呱呱的呱呱包嗎？」、「這個肚肚每天吸精神百倍XD」；最後飼主想跟大家說的是，蛋蛋不是阿嬤養的，「因為牠根本沒有阿嬤啦」。

▲飼主家中共養19隻貓，很難同時拍到全部。







▲蛋蛋小時候約4公斤。



更多精彩影片：