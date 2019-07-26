排隊買美食！回家被主子撥砂「怎麼吃大X」　奴才傻眼沒胃口了

記者林韋辰／綜合報導

「喵：咦？這是什麼味道？」網友Ayumi Liao這天好不容易買到台中必吃美食「大麵羹」，結果帶回家享用時，一旁的黑貓寶貝「白毛」竟然露出嫌棄臉，瘋狂在旁邊用腳撥砂，這下讓奴才內心五味雜陳，直呼「瞬間沒胃口了啦」。

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▲白毛：奴才為什麼要吃便便？（圖／網友Ayumi Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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看到熱騰騰的晚餐被主子當成便便一樣清理，Ayumi Liao無奈地說，「這可是台中人必吃的美食耶，早午晚餐消夜都要吃，這間還是50年的老店，尖峰時段可是要排隊排很久的！」只見白毛一直低頭狂撥，最後媽媽一氣之下，直接把大麵羹嗑光，「當下就覺得好氣又好笑，我買的大麵羹...竟然被牠當作『大便羹』，給我撥不停。」

▲白毛：還是不懂人類為什麼要吃臭臭的東西...。



白毛的個性大致上算好，只是有一點點特別難搞，就是「沒冷氣不睡覺」，同時也不睡地板，只願意睡床上。媽媽表示，當時領養的母貓，根本不知道牠有懷孕，後來養著養著生了兩胎，養到現在也已2年多，而且牠們擁有自己的專屬大床可以睡覺。

媽媽將白毛想把大麵羹「埋起來」的短片，分享到貓咪社團，網友看完紛紛在底下留言，「我們家的是真的聞到臭的才會這」、「太可愛了啦！」、「下次買臭豆腐回家XD」、「主人吃大便他很擔心吧」、「哈哈哈，超怕對愛吃大麵羹的人留下陰影」。

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▲白毛只睡有冷氣房的房間。





▲左邊的黑貓是白貓的媽媽。



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