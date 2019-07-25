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買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖女衝回家拿紙箱

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▲橘貓,流浪貓,街貓（圖／記者林韋辰攝）

▲可以不喜歡，但請不要傷害流浪動物。（示意圖／記者林韋辰攝）

記者林韋辰／綜合報導

也許一切都是緣分在默默牽引著！網友陳樂樂日前去買早餐，原本已騎到家門口，忽然「腦袋一轉」，想跑去另個巷口買奶茶，就在回程的路上撞見一隻「正在曬太陽的貓咪」？等到她湊近距離一看，發現不得了，竟然是一隻被人毒死的小貓。

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陳樂樂發現貓咪趴在路旁，一動也不動，立刻悲從中來。「你可以不喜歡牠，但可不可以高抬貴手給牠們一條活路呢？看到牠的死狀真的好難過...。」陳樂樂當下忍住情緒，趕緊衝回家找合適紙箱，再跑到現場幫無辜的貓咪收屍，並帶到附近的動物醫院處理與火化。

至於為什麼會突然想轉彎跑去買奶茶，陳樂樂自己也感到相當奇怪。「我也覺得是緣分...本來已經要拐進去我家巷子了，後來不知道頭殼幹嘛，突然想去巷口買奶茶，我就直走...拐了下個巷子，然後就看見牠躺在地上了...。」

▲買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖女衝回家拿紙箱。（圖／有點毛毛的／網友陳樂樂‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲暖女心疼流浪貓曝曬街頭，主動將屍體收拾乾淨，好好送牠最後一程。

看到流浪貓遭到狠心人士毒死，她難過地懇請不喜歡動物的人，能否給浪浪們一個機會、一條活路呢？畢竟大家都是一起生活在地球。最後也用悲傷的口吻與小貓訴說，「願你下輩子投胎到好人家，姐姐可以幫你的也就這樣了。幫你收屍是別讓你再曝曬在大太陽底下，以及讓你受到二度傷害。小貓...願你一路好走。」同時也感謝在場另名經過現場的路人小姐，「謝謝你幫忙出一點火化費用，代替小貓謝謝你的幫忙。」

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關鍵字： 流浪貓早餐奶茶紙箱收屍暖女

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