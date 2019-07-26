ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超美浪貓陪牽車...下秒醉倒「假車禍」：唉呀～要賠罐罐才能走

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者林韋辰／採訪報導

你踩到了你要負責！住在新店的網友Zheng Han Lai每次上班時，都會碰到一隻漂亮的三花貓「小花」尾隨在後。這天Zheng Han Lai準備牽車，小花就在旁邊蹭來蹭去，最後更是「啪」一聲，直接醉倒路邊「製造假車禍」。超萌的討摸樣融化Zheng Han Lai，也讓很多網友看完直呼「收編了啦」！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可見，小花喵喵喵的直直衝過來，磨蹭對方腳跟後，再翹著尾巴性感走路。只見牠緊緊跟著姐姐步伐，還不時觀察對方行走速度，其中還抓到一個大空檔，立刻像酒鬼一般地倒下去，沒想到意外被姐姐踢中屁屁，當場嚇得跳起來。Zheng Han Lai好氣又好笑的說，「我想說每天都給你罐罐吃到飽了，你到底還想怎樣！」

▲超美浪貓陪牽車...下秒摔跤「假車禍」：唉呀～要賠罐罐才能走。（圖／網友Zheng Han Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲網友想收編，可是收編不了。（圖／網友Zheng Han Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

Zheng Han Lai表示，小花是一隻住在附近、已結紮的流浪貓，同時深受附近居民所疼愛。「牠由很多人一起養，有人會替牠點跳蚤藥，還會24小時的免費供餐。之前社區的人帶回家養，結果貓貓逃出來，牠很喜歡在外面走來走去，想帶回家養也沒辦法帶，沒人管得住牠想在戶外遊走的衝動。」

可愛的小花會跑到Zheng Han Lai家中睡覺，睡飽再跑去外面遊盪。Zheng Han Lai笑說，「我每天上下班牠都會出現，很多時間在我家門口走來走去，或是睡在我家，而且牠好像聽得出來我的車聲。」之前小花跟她還不熟時，會默默躺在機車坐墊上，「那時候早上我都要先請牠起床，然後現在變成牠陪我到停車場牽車。」

▲超美浪貓陪牽車...下秒摔跤「假車禍」：唉呀～要賠罐罐才能走。（圖／網友Zheng Han Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲附近居民很疼愛小花。

小花看似很親人，但其實不喜歡別人摸。「真的不要看牠這樣，牠才不給抱，下巴也不給摸！上次硬抱回家養，結果牠現在變得很怕抱。」Zheng Han Lai將小花假車禍的短片分享到貓咪社團，「今天牠陪我去牽車，最後又製造車禍！被我踩到卡撐了」。大家看完紛紛留言，「這種碰瓷貓好可愛，路上遇到的都是烙跑貓」、「你踩到牠屁屁，你要賠牠罐罐，以視負責」、「碰瓷心情很好喔，尾巴翹的真高」、「一不小心裝醉被發現」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲超美浪貓陪牽車...下秒摔跤「假車禍」：唉呀～要賠罐罐才能走。（圖／網友Zheng Han Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天天上演「假車禍」、真詐罐罐的小花。

更多精彩影片：

關鍵字： 假車禍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

轉到肉肉購物台！貪吃柴秒衝電視機前坐好：想買一份...

保麗龍像火山快爆發！牠「探出頭瞬間」萌暈網：幫我訂..

影／沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！心疼急喊「不要睡」惹..

娃娃空運來台1秒被咬爆！呆萌狗幫男友出氣　她傻：還..

柴柴搭車見同學「互嗆打招呼」　隔壁小黃厭世：吵死了

橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找..

義方國小出現15顆蜂窩！師生超驚恐　動保處「全副武..

長腿米克斯下游泳池...「1秒變柯基」！呆呆臉萌暈..

男友喝醉　撿了一隻跟家裡好像的貓回來...

內有惡犬勿靠近！鐵籠內本尊翻肚「睡到打呼」　網笑：..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

《獅子王》中毒！阿嬤重現經典場景 被舉「小辛..

只能喝水？她用牛肉+紅麴做珍珠 「狗狗專用珍奶」網..

尿布貴賓睡前執行「神祕儀式」 幫馬麻暖床萌翻網：我..

想養寵物！爸花20元買「麵包蟲」 小孩high翻網..

嘴癢柴把耳機咬扁...被姐狂拍肩質問　牠心虛坐床角..

媽寶貓頭鷹狂發「企企企」乞食聲癡等媽餵！　現實逼長..

大黃狗燒成「面具臉」撐過疼痛治療　將當燒燙傷治療犬

排隊買美食！回家被主子撥砂「怎麼吃大X」　奴才傻眼..

長耳小黑喵奶叫超萌！　全身炸毛神複製《龍貓》「灰塵..

喵被問「媽美不美？」…秒撇頭沉默　鏟屎官心碎低8度..

主子吃飯狂碎唸？　鏡頭拉遠案情不單純：好複雜的感受

臘腸咬西瓜「喀喀」幫去皮　媽見「謎樣半成品」秒傻眼

第一次剃毛！胖貓回家悶躲角落懷疑人生　奴才翻照驚「..

進寵物店直奔玩具區！　9歲白柴「選擇障礙」每個都想..

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

彰化北斗戶政事務所整併服務不縮水　 8月份起延長周..

巴黎飆破42度高溫　熱浪狂襲歐洲…專家憂：聖母院會..

中職／創新打準大賽　王威晨因活動錯過唯一試打機會

首屆U12少壘賽開打　中華狂炸印尼拿首勝目標留下冠..

花壇逢雨就淹找到癥結了　水資處徹底清淤

「單眼皮犬系」帥哥奪冠！老爸是天王製作人…網狂推：..

東吳與故宮合推「第2專長」跨域學習！　學生樂：延畢..

中職／陳晨威扛12強中華隊中外野　林哲瑄覺得可以

鄧紫棋迎28歲生日「宣布好消息」　粉絲全嗨翻：OM..

寵物動物熱門新聞

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

同床15年！狗穿孝服淚送爸爸

12KG喵溜出門討罐　鄰居：很..

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

讀者迴響

熱門新聞

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

同床15年！狗穿孝服淚送爸爸

12KG喵溜出門討罐　鄰居：很..

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

二哈不洗澡碎唸！他模仿狗語溝通

最新影片

更多

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿狂划

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮」驚艷全家！

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情...飼料全吃光

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52圈...下秒暈爆：我不行了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面