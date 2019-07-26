超美浪貓陪牽車...下秒醉倒「假車禍」：唉呀～要賠罐罐才能走

記者林韋辰／採訪報導

你踩到了你要負責！住在新店的網友Zheng Han Lai每次上班時，都會碰到一隻漂亮的三花貓「小花」尾隨在後。這天Zheng Han Lai準備牽車，小花就在旁邊蹭來蹭去，最後更是「啪」一聲，直接醉倒路邊「製造假車禍」。超萌的討摸樣融化Zheng Han Lai，也讓很多網友看完直呼「收編了啦」！

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影片中可見，小花喵喵喵的直直衝過來，磨蹭對方腳跟後，再翹著尾巴性感走路。只見牠緊緊跟著姐姐步伐，還不時觀察對方行走速度，其中還抓到一個大空檔，立刻像酒鬼一般地倒下去，沒想到意外被姐姐踢中屁屁，當場嚇得跳起來。Zheng Han Lai好氣又好笑的說，「我想說每天都給你罐罐吃到飽了，你到底還想怎樣！」

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▲網友想收編，可是收編不了。（圖／網友Zheng Han Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

Zheng Han Lai表示，小花是一隻住在附近、已結紮的流浪貓，同時深受附近居民所疼愛。「牠由很多人一起養，有人會替牠點跳蚤藥，還會24小時的免費供餐。之前社區的人帶回家養，結果貓貓逃出來，牠很喜歡在外面走來走去，想帶回家養也沒辦法帶，沒人管得住牠想在戶外遊走的衝動。」

可愛的小花會跑到Zheng Han Lai家中睡覺，睡飽再跑去外面遊盪。Zheng Han Lai笑說，「我每天上下班牠都會出現，很多時間在我家門口走來走去，或是睡在我家，而且牠好像聽得出來我的車聲。」之前小花跟她還不熟時，會默默躺在機車坐墊上，「那時候早上我都要先請牠起床，然後現在變成牠陪我到停車場牽車。」

▲附近居民很疼愛小花。



小花看似很親人，但其實不喜歡別人摸。「真的不要看牠這樣，牠才不給抱，下巴也不給摸！上次硬抱回家養，結果牠現在變得很怕抱。」Zheng Han Lai將小花假車禍的短片分享到貓咪社團，「今天牠陪我去牽車，最後又製造車禍！被我踩到卡撐了」。大家看完紛紛留言，「這種碰瓷貓好可愛，路上遇到的都是烙跑貓」、「你踩到牠屁屁，你要賠牠罐罐，以視負責」、「碰瓷心情很好喔，尾巴翹的真高」、「一不小心裝醉被發現」。

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▲天天上演「假車禍」、真詐罐罐的小花。



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