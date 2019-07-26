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德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結局笑翻網

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記者林韋辰／綜合報導

這隻牧羊犬夠帥，霸氣轉身離去！網友Yi Ling Cai26日在「有點毛毛的」社團分享一則趣味小短片，內容是中國大陸有隻德國牧羊犬，被爸爸瘋狂碎唸後，竟然頭也不回的「調頭走人」。如此叛逆的行徑笑翻一堆網友，好多人還被牠前面的「委屈臉」給騙了。

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影片中，可憐的汪星人擺出100分的無辜臉，兩邊眉毛垂成「八字眉」，用很哀怨的表情看向爸爸。只見牠挨罵一陣子後，想禮貌地起身離開，沒想到爸爸叫住牠「欸你不准動啊！」。汪星人再次坐了下來，一臉茫然聽道理，結果越聽越不耐煩，直接低頭走人，完全不理會爸爸的命令。

▲德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結局笑翻網。（圖／翻攝自抖音PP517735249）

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▲德國牧羊犬的委屈臉萌翻一堆人。（圖／翻攝自抖音PP517735249）

「應該沒有其它德國牧羊犬，比這隻凱薩委屈了！」網友Yi Ling Cai如此笑說。短片PO出後，吸引1000多人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「是在委屈幾點的啦」、「太可愛了」、「天啊，超無辜的」、「裝可憐第一」、「最後默默走掉哈哈哈」、「偶打算離家出走了」、「好了不要再罵了」。網友Yi Ling Cai也心疼補充道，「其實這隻狗狗很可憐，常常都被罵...」。

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關鍵字： 德國牧羊犬

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