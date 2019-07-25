拜託給我吃！浣熊見零食「雙手舉起」　貪吃到整包A走還氣噗噗

記者林韋辰／綜合報導

「浣熊：快點給我吃啊！」東森ETtoday寵物雲湖口店這天來了一隻可愛的小客人「浣熊」，名叫「端端」的牠今年兩個月大，個性非常貪吃又脾氣小暴躁。端端25日與家人到店裡進行「剪指甲」服務，沒想到看到寵物店長彭郁婷拿著食物吸引，當場被迷的不要不要的。

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▲浣熊：快點給我吃一口～（圖／東森ETtoday寵物雲湖口店提供，下同。）

店長彭郁婷拿著新鮮零食在前面呼喚牠，結果小端端立刻被引誘出來。只見牠一看到肉肉，當場眼睛發亮，伸出兩側的小手手，興奮撲過去要吃。貪心的端端吃了一點不滿足，下秒竟然整包A走，礙於夾鏈袋封太緊打不開，開始站在原地氣噗噗，還作勢要咬人。一旁的主人則尷尬叮嚀，「不要動到那個袋子喔～牠會咬人！」

▲主人說，端端很聰明，但是很兇。



彭郁婷說，「第一次近距離看到浣熊呀，覺得好興奮也對牠很好奇，所以跟主人聊了很多端端的飼養方式。」同時也經由「主人的提醒」得知，「端端遇到愛吃的食物千萬不能打擾，否則牠會超生氣。」

值得注意的是，台灣可以養浣熊，但牠們具有較多野性，需要花很多時間耐心教導。之前就有飼主提醒，浣熊兇起來可能會抓咬到爆血，「浣熊的破壞力大，智商高，而且超皮，很多人根本就無法把牠馴服，很多家庭都不適合飼養浣熊，野性太強就會有人把牠棄養，浣熊對生態的破壞力也不輸貓狗......」。

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【門市資訊】

高雄岡山店

電話：03-590-3375

地址：新竹縣湖口鄉中山路二段212號

營業時間：11:00-22:00

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