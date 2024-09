火車聽到嘶嘶聲「發現長蛇纏欄杆上」　乘客嚇怕竄逃其他車廂

▲有乘客在火車上發現蛇。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度一列開往孟買的火車上,有乘客發現一條長蛇纏繞在臥鋪車廂上鋪的鐵欄杆上,還發出嘶嘶聲,引發乘客驚嚇與恐慌,紛紛逃到隔壁車廂,並把車門上鎖,影片在網路上流傳。

事件發生在中央邦一列從賈巴爾普爾市(Jabalpur)預計開往孟買的高速火車上,一名臥鋪乘客在G17號車廂休息時,發現上鋪鐵欄杆上有一條長蛇,還發出嘶嘶聲。

Snake in train! Snake in AC G17 coach of 12187 Jabalpur-Mumbai Garib Rath Express train. Passengers sent to another coach and G17 locked. pic.twitter.com/VYrtDNgIIY