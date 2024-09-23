火車聽到嘶嘶聲「發現長蛇纏欄杆上」　乘客嚇怕竄逃其他車廂

▲有乘客在火車上發現蛇。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一列開往孟買的火車上，有乘客發現一條長蛇纏繞在臥鋪車廂上鋪的鐵欄杆上，還發出嘶嘶聲，引發乘客驚嚇與恐慌，紛紛逃到隔壁車廂，並把車門上鎖，影片在網路上流傳。

事件發生在中央邦一列從賈巴爾普爾市(Jabalpur)預計開往孟買的高速火車上，一名臥鋪乘客在G17號車廂休息時，發現上鋪鐵欄杆上有一條長蛇，還發出嘶嘶聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Snake in train! Snake in AC G17 coach of 12187 Jabalpur-Mumbai Garib Rath Express train. Passengers sent to another coach and G17 locked. pic.twitter.com/VYrtDNgIIY — Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) September 22, 2024

影片中可看到，一條長蛇纏繞在上鋪把手上，正伸向天花板，試圖爬進通風口中。這名乘客發現蛇後立即警告其他人，引發車廂大批乘客恐慌，一陣混亂後，有乘客通報火車工作人員。

影片瘋傳後網友留言，「火車上有蛇，是《飛機上有蛇》的續集嗎」、「這條蛇逃票上車」、「新的恐懼又被解鎖了」。鐵路官員表示，當乘客發現蛇後，工作人員迅速處理並且確保乘客安全，除了將車廂乘客疏散、送到其他安全的車廂中，並且讓列車返回賈巴爾普爾市。