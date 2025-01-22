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灰鸚鵡超愛葡萄「連汁帶肉」全消滅　吃完翻碗抗議：我還要！

▲可樂吃葡萄吃超乾淨，最後發現沒了還翻碗抗議。（影／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市2歲非洲灰鸚鵡「可樂」平常喜歡吃水果，這天她享用著葡萄，好吃到把汁都喝光，發現碗裡空空如也後，牠生氣得把碗掀翻，抗議到「我還想要吃！」，無奈的飼主剛好記錄下這幕搞笑的畫面。

▲（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲可樂除了喜歡在家放風，也喜歡出門曬曬太陽。（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

可樂愛吃的除了水果也喜歡堅果，其中最愛的是核桃，平常牠是家中的調皮鬼，在家出來放風時就會搗蛋，有事沒事就會學人類說話，特別是學飼主說「欸！」、「過來！」。可樂很黏人，尤其是會對熟人撒嬌、討抱抱還有摸摸。

▲（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候的可樂，飼主自製衛生紙「圍兜兜」，以免牠喝奶沾到。（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

通常可樂在進食的時候都會放在碗架上，所以並沒辦法隨意把碗弄翻，這次剛好被牠逮到機會以表抗議。飼主表示，遇到這種情形絕對不能心軟，「會抱著然後撫摸牠的毛，接著跟牠說明天再吃，需要足夠的耐心，因為在吃這方面任何東西都要適量，有吃到就好，不能被毛孩無辜的樣貌擊敗。」

▲（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂又調皮又愛撒嬌。（圖／網友@cola.0826提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 非洲灰鸚鵡非洲灰鸚鵡可樂

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