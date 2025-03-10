米克斯汪自製「不求人」　手太短靠「電視櫃底」幫忙抓背

實習記者陳安榆／採訪報導

辦法總比困難多！臺中市6歲的米克斯「呂秘魯」，是一隻超聰明的狗狗。每當回老家時，就會跑去電視櫃底下抓背，簡直就是自製版本的「不求人」。腿不夠長的關係，且後背至屁股的地方對狗狗來說實在難以幫自己抓癢，沒想到聰慧的呂祕魯居然找出這種方法，可愛瞬間剛好被記錄了下來。

▲ 呂祕魯的外表超級可愛，是一隻活潑的狗狗。（圖／網友@luhahadog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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呂祕魯原本是一隻在外流浪的狗狗，因緣際會下在路邊被撿到，後來轉由現在的主人收編。牠的個性非常的大喇喇，也很活潑，甚至是都不會挑食，什麼東西都愛吃。某天飼主帶牠回老家的時候，偶然發現牠居然跑去櫃子底下「抓癢」，忍不住直呼「好可愛也好聰明！！」，還做了短影片配上逗趣的標題。

▲ 呂祕魯超級聰明，也很大喇喇，是家中的開心果。（圖／網友@luhahadog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



由於呂祕魯的外型實在太過特別，獸醫推測牠的品種比較像是法鬥加上北京犬，不過也無法真正確定。抓背的影片在Threads上已經有6.4萬次的瀏覽數，網友紛紛留言「我真的好愛這個影片」、「我小時候也會這樣抓背！」、「這是免費可以看的嗎」、「我要偷狗了喔」、「小狗倒車」，可愛的外表讓牠成功收買不少網友的心。