家中出現「超大型菜蟲」　橘貓巡廚房狂嗑空心菜有夠陶醉

▲家中出現超大型菜蟲，原來是斯比在巡邏廚房。（影／IG@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

誰家也有愛吃菜的喵星人？台中市7歲米克斯橘貓「斯比」對地瓜葉和空心菜情有獨鍾，這天奴才的爸爸突然傳訊息告知家中出現「超大菜蟲」，原來是在廚房巡邏的斯比，正對著洗菜籃內的青菜狂吃猛嗑，超陶醉的模樣不難看出牠對蔬菜的喜愛程度。搞笑的畫面在Threads上獲得9.8萬次的瀏覽數，笑倒一片網友。

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▲斯比是超級聰明的貓貓。（圖／IG@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



斯比是一隻靦腆的貓貓，面對陌生人會顯得膽小害羞，相反的，在家中則是超級撒嬌鬼，常常會主動討抱抱、蹭來蹭去。「聰明」是牠的代名詞，平時經常喵喵叫來表達想做的事，甚至是家人都懷疑牠是不是聽得懂人話，和牠對話的時候還會有來有往的回應，十分機靈。斯比每天都會等奴才從市場買菜回來，再到廚房巡邏，檢查今天的菜色。

▲怕生的斯比看見陌生人時，會先找地方躲起來。（圖／IG@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

斯比除了最愛吃小魚乾，就是只愛吃那兩種菜，其他的一律不理。飼主表示，知道這兩種青菜對貓咪無害，所以不會阻止牠，「我們就撿牠吃剩的，當成斯比留給我們的健康餐」。貼文底下炸出不少超有共鳴的鏟屎官，每家的「菜蟲」喜歡的類型都不同，只能說連主子都喜歡一定非常美味。

▲斯比和阿公，牠在家中超級黏人愛撒嬌。（圖／IG@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）