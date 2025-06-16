奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

記者賈沐蓉／採訪報導

兩個月大的小貓「許育家」跟許多幼貓一樣，每天都活力滿滿只想玩。鏟屎官Logan為了幫主子消耗體力，於是用電風扇DIY了一台「自動逗貓棒」，結果小貓玩了一小時後就累得呼呼大睡，讓他忍不住大呼「我真的是天才！」。

▲飼主用電風扇逗貓，效果非常好。（圖／Threads@logan_830829提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Logan先將逗貓棒用束帶固定在風扇頭上，接著開啟自動擺頭模式，一台「自動逗貓機」就此出爐。面對這台「新玩具」許育家也非常給面子，認真用喵喵拳攻擊正在移動的誘餌，在它移動太遠時迅速飛奔過去，奴才只需要在旁邊看熱鬧，最後順利讓小貓耗光電量，在窩裡變成一小球進入夢鄉。

▲目前兩個月大的許育家，是隻活力滿滿的小貓咪。（圖／Threads@logan_830829提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許育家：獵物別跑！（圖／Threads@logan_830829提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初Logan收養了還沒滿月的許育家，從眼睛都還沒睜開就每天親自餵奶，現在長到每天精力旺盛愛玩愛咬人。對於這台他自製的逗貓神器，網友們反而開始擔心未來電風扇的安危，「以前試過，然後電風扇被拉倒」、「是乖寶寶才能用這招」、「等牠長大你整台都會被拆」。

▲剛被飼主帶回來的許育家，連眼睛都還沒完全張開。（圖／Threads@logan_830829提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）