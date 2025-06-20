「最強貓奴」手剪指甲、嘴叼肉泥哼歌　一心三用網大讚：學起來了

實習記者陳安榆／採訪報導

你正在為了幫貓咪剪指甲而煩惱嗎？台中市1歲左右的白橘色米克斯貓「花生」，擁有最強貓奴媽媽。奴才在網路上分享「幫貓剪指甲有多忙？」，她嘴叼肉泥邊哼歌、手不停的修剪，只見花生一臉愜意的享受貓條，完全沒有掙扎，不得不讓人佩服。一心三用的畫面迅速爆紅，貼文目前瀏覽次數已經達到44萬次。

▲最強貓奴，剪指甲一心三用。（圖／網友@tsa.i提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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調皮可以說是花生的代名詞，同時也是一隻黏人精，超級愛撒嬌，最喜歡吃滴雞精罐頭。飼主分享，平時不會讓花生吃肉泥，只有在「需要對牠身體做什麼」時才會，例如清洗肉球跟抹肉球的保濕膏。如果不靠肉肉來轉移注意的話，花生就不願乖乖聽話，因此才想出這種方法，沒想到意外的非常成功。

▲花生超級調皮，同時也很黏人。（圖／網友@tsa.i提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文發佈後引來不少留言，網友紛紛表示「這媽媽也太忙了」、「這技術讓人歎為觀止」、「從來沒想過肉泥可以用嘴巴餵XD」、「等我家貓睡著要剪指甲，結果我先睡著」、「居然沒有想過這一招」、「超狂，我晚上試試」，許多鏟屎官都超有共鳴，不停在底下分享自認為最有效的私藏方法。

▲如果不靠肉泥「誘惑」，花生就不會乖乖給人剪指甲。（圖／網友@tsa.i提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）