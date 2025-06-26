奴才練瑜珈比熊參一咖！　７.6公斤「負重器材」媽笑：最會軟爛式

▲ ７.6公斤的椪柑，是現成的「負重器材」。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

你家的毛孩也愛湊熱鬧嗎？新北市10歲的比熊犬「椪柑」，個性以慵懶而出名。飼主平時有鍛鍊身體的習慣，總是會安排時間練瑜珈。每當椪柑看見媽咪開始運動時，就會過來參一咖，看似要跟著鍛鍊，實則是在旁邊表演「軟爛式」。7.6公斤的熊寶貝乾脆被奴才當成負重工具，加深動作的強度。

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▲ 每當媽咪要運動的時候，椪柑都要過來湊熱鬧。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲ 飼主表示，怕椪柑會受傷所以其實都是擺拍。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

椪柑最喜歡吃水果和小肉乾，只要有吃的東西就會很配合，不過牠其實也是出了名的「臭臉名魔」，看見鏡頭就會開啟奧嘟嘟模式，有時還很愛罵媽咪。飼主直言，牠「能躺就不坐，能坐就不站」，所以才能做出超標準的瑜珈動作「大休息」，可以說是性格十分軟爛。

▲ 雖然只是擺拍，不過超級配合的椪柑讓畫面更可愛。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲椪柑最會的一招「大休息」。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



6月21日是國際瑜珈日，為了響應此活動，飼主決定跟椪柑玩個「寵物瑜珈」，一方面也是希望台灣能有更多的寵物瑜珈教室，可以帶著寵物一起來放鬆。照片中一人一狗配合的超有默契，不過椪柑上身的動作基本上都是擺拍，一方面是怕牠會不小心受傷，一方面也是讓看熱鬧的毛孩也有參與感。

▲ 椪柑拍照時臉會很臭，不過只要有吃的就會很配合。（圖／心柑寶貝 椪柑234 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）