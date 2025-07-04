守宮脫皮留下「比耶白手套」　迷你造型媽媽回家樂翻收藏

▲守宮飼主撿到寵物脫下來的比耶白手套。（圖／Threads@dobbycutecutie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

10個月大的「粉粿」是一隻肥尾守宮，最近的牠剛完成一次脫皮，還留下一隻比耶的「迷你白手套」給媽媽當禮物。飼主回家發現這份可愛的紀念品後，瞬間覺得自己超級幸運，還興奮地拿著手套與原主人合影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲由於手工通常會把舊皮吃掉，因此能撿到手套非常幸運。（圖／Threads@dobbycutecutie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



粉粿媽媽拿著剛新鮮脫落的手套，大小只比大拇指指甲大一點點，手指部份還比出「V」字型，而粉粿則在旁邊一起合影，似乎對自己的表現感到無比驕傲。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，肥尾守宮脫皮前會全身變白，「俗稱蒙皮，好像浮了一層皮」，脫皮後就順便把舊的吃掉，偶爾才會留下一點點，「所以撿到手套很幸運！是守宮飼主夢寐以求的事情」。

▲剛開始脫皮的粉粿，全身都變的白白的。（圖／Threads@dobbycutecutie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛脫完皮的粉粿身體顏色變得非常鮮豔，留下來的手套則被媽媽收藏好，之後會計畫要怎麼裝飾這份珍貴的禮物。Threads網友也覺得粉粿留下的驚喜非常萌，「這個眼神！！感覺得出來有多得意～」、「太可愛了啦！這個要裱框留存吧」、「牠好胖養的真好」。

▲粉粿剛脫完皮，花紋變得非常鮮豔。（圖／Threads@dobbycutecutie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉粿的家非常豪華，甚至有媽媽特製的迷你電視機。（圖／Threads@dobbycutecutie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）