豪雨炸鹿港大淹水　紅貴賓搭「塑膠箱」漂浮巡邏一臉厭世

實習記者陳安榆／採訪報導

彰化縣8日一早下起大雷雨，導致鹿港淹水嚴重。民眾苦中作樂，派出11歲的紅貴賓「妞妞」搭「船」巡邏，只見牠坐在橘紅色塑膠籃子內，在家門口淺淺的的小河水面上緩緩漂流，不過只坐了一下下就起來了。妞妞一臉淡定的表情超級傳神，貼文發出後瀏覽次數高達40萬次，獲得2.5萬個愛心數。

▲妞妞很有個性，膽子很大。（圖／網友niumi7739提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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妞妞非常有個性，家人直呼牠很「機車」，稍有不順心的事情就會不開心發脾氣，只喜歡吃飼料以外的食物，特別是肉跟零食。飼主分享，妞妞的旅遊經驗很豐富，去過很多地方，之前也有搭船到外島玩水過，所以遇到水就會非常淡定，這次也只飄了大概2分鐘左右，怕牠意外弄濕毛又要洗澡。

▲對於常常出門旅遊的妞妞來說，這次的奇幻漂流簡直是小菜一疊，超淡定。（圖／網友niumi7739提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主提到今天鹿港大淹水，不少網友也在底下附和，紛紛表示「小心別飄太遠，因為會被我帶回家」、「平靜的海面培養不出優秀的水手」、「好喜歡鹿港人那種苦中作樂的個性」、「我家門前有小河」，雖然妞妞可愛的模樣治癒人心，不過仍要提醒民眾注意用路安全。