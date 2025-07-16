鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

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記者賈沐蓉／綜合報導
雞除了做為家禽外，近年不少人也會把牠們當作寵物，而牠們的確可以很親人。國外某位叫做Ｍ的網友就養了一隻非常愛撒嬌的寵物梵天雞，黏人的牠最喜歡待在媽媽身邊，不但會像貓咪一樣窩在主人胸口，甚至還會貼在她的臉上享受撫摸。
▲國外飼主養到超愛撒嬌的梵天雞，整隻貼在額頭上要討摸。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）
影片中的梵天雞坐在M小姐身上，依偎在她的臉頰旁邊，瞇著眼睛享受主人的摸摸服務。接著牠似乎仍覺得離媽媽還不夠近，於是努力伸長脖子，將頭貼在飼主的額頭上。飼主也笑稱自己的寵物雞實在太黏人，「基本上，我的雞上輩子可能是隻貓」，平時的牠甚至還能帶上牽繩，跟著媽媽一起散步曬太陽。
▲整隻窩在胸口黏緊緊撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）
▲平時還能跟著主人一起出門散步。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）
實際上M一共養了5隻梵天雞，牠們從小就跟著主人一起生活，幾乎可以說是把她當成媽媽。現在這段梵天雞撒嬌的影片已累積超過170萬次點閱，足以讓牠變成一位小明星，「牠是朋友不是食物」、「這脖子好長哈哈」、「從沒看過這麼喜歡跟人類窩在一起的雞」。
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