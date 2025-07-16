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鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

@mwillyho he’s so baby #chickensoftiktok #chickentok #housechicken #fyp #fypシ #foryou #foryoupage #rooster #animalsoftiktok #pettok #clingypet #petchickens ♬ Married Life (From "Up") - Gina Luciani

記者賈沐蓉／綜合報導

雞除了做為家禽外，近年不少人也會把牠們當作寵物，而牠們的確可以很親人。國外某位叫做Ｍ的網友就養了一隻非常愛撒嬌的寵物梵天雞，黏人的牠最喜歡待在媽媽身邊，不但會像貓咪一樣窩在主人胸口，甚至還會貼在她的臉上享受撫摸。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

▲國外飼主養到超愛撒嬌的梵天雞，整隻貼在額頭上要討摸。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

影片中的梵天雞坐在M小姐身上，依偎在她的臉頰旁邊，瞇著眼睛享受主人的摸摸服務。接著牠似乎仍覺得離媽媽還不夠近，於是努力伸長脖子，將頭貼在飼主的額頭上。飼主也笑稱自己的寵物雞實在太黏人，「基本上，我的雞上輩子可能是隻貓」，平時的牠甚至還能帶上牽繩，跟著媽媽一起散步曬太陽。

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▲。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

▲整隻窩在胸口黏緊緊撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

▲平時還能跟著主人一起出門散步。（圖／翻攝自TikTok／@mwillyho）

實際上M一共養了5隻梵天雞，牠們從小就跟著主人一起生活，幾乎可以說是把她當成媽媽。現在這段梵天雞撒嬌的影片已累積超過170萬次點閱，足以讓牠變成一位小明星，「牠是朋友不是食物」、「這脖子好長哈哈」、「從沒看過這麼喜歡跟人類窩在一起的雞」。

@mwillyho my children #housechicken #chickensoftiktok #rooster #hen #chickentok #fyp #fypシ #foryou #foryoupage #animalsoftiktok #animallover #pet #pettok #babychicks #clingypet #baby #lightbrahma #wyandotte #goldlacedwyandotte #plymouthrockchicken #cinnamonqueen #midnightmajesty #love #sweetchickens #chickens #foryouu #backyardchickens ♬ original sound - Theo
 

關鍵字： 寵物梵天雞撒嬌可愛網紅

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粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

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