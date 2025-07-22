出國9天回來躲路口測試　比熊遠遠就聞到媽咪：每天都在等妳

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市的比熊犬「QQ」今年1歲半，是家中的搗蛋鬼。這天媽媽出國9天回來，和阿嬤串通好後坐在家附近的路口轉角處，想要測試愛犬能不能認出自己，沒想到QQ從轉彎處就聞到主人氣味，狂盯著反覆確認，眼神像在說「你知道我等你多久了嗎？」，委屈神情讓人又感動又心疼。

▲QQ很聰明，也很調皮。（圖／比熊犬_Q比 @its.kewbie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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QQ調皮精明個性十分活潑愛玩，親人但是不親狗，最喜歡吃羊肉和地瓜。飼主提到，上一次出國QQ只有2個月大，所以應該沒有什麼印象，這次雖然QQ阿嬤有在家陪伴，但QQ仍然常常守在門口，苦等心愛的媽媽回家，只要門外有一點點聲音都會覺得是主人回來了，不難看出小狗有多思念。

▲QQ很黏媽咪，這次遠行回來後更黏了。（圖／比熊犬_Q比 @its.kewbie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



QQ很少去飼主開的店，不過自從主人出國後，每天都要拉著阿嬤去巡邏，彷彿是用小腦袋想著「媽媽有可能去的地方」，終於歷經9天的想念後得以見到朝思暮想的人。媽媽表示QQ發現自己時，「感到很開心，超想牠的！」，回家後更是「走到哪跟到哪，不能離開牠的視線」，可見毛寶和家人早已建立深深的羈絆。

▲QQ想找媽咪、等媽咪的影片。（圖／比熊犬_Q比 @its.kewbie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）