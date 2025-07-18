英短三花「初見飲水機」手好奇狂撥　發現一直有水震驚到立正

記者賈沐蓉／綜合報導

不少貓奴都會在家中裝設自動飲水機，確保主子能在炎熱的夏日中隨時補充水分。日本有隻叫做露娜（るなちゃん ）的英短三花貓，第一次看見這種機器時顯得非常好奇，先是一臉狐疑的狂撥裡面的水，發現它居然會自己流出來時還嚇到站起來。

▲露娜發現飲水機居然會不斷湧出水，嚇到都站起來了。（圖／翻攝自X／@chan_hina913）

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影片中的牠把手撐在飲水機上，另一隻爪子不停撥弄正在流動的水，不小心把地板弄得濕漉漉。這隻喵星人發現碗裡的水居然持續不斷湧出，震驚到立正站好，不敢相信地看著自己的手，然後又不信邪地回去扒出水口，試圖弄清楚它的運作原理。鏟屎官也笑稱露娜的反應宛如人類，「感覺牠在驚呼『這是什麼？』，然後盯著自己濕漉漉的雙手」。

▲露娜：裡面到底有什麼鬼東西？（圖／翻攝自X／@chan_hina913）

她也留言透露，平時的露娜就非常喜歡玩水，「對於初次使用的飲水機非常感興趣，整隻貓一直在玩」，自從機器裝好喝水頻率也明顯提升。牠被飲水機衝擊到站立的模樣也成為X平台上的趣談，「貓：這是什麼？水居然源源不絕地湧出！」、「好厲害，像人一樣站著！」、「好可愛呢」。

▲露娜非常喜歡玩水，就算是普通的水碗都能玩得很開心。（圖／翻攝自X／@chan_hina913）