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萌汪高舉雙手自豪展示「肉球」　美容完急衝公園找狗友炫耀

▲萌汪高舉雙手自豪展示「肉球」　美容完急衝公園找狗友炫耀（圖／翻攝自Ｘ／@ChanginMyLife2）

▲Mokona美容完後急忙到公園找朋友炫耀爪爪。（圖／翻攝自Ｘ／@ChanginMyLife2）

實習記者陳安榆／綜合報導

你家也有愛漂亮的小狗嗎？來自日本福岡市的3歲吉娃娃Mokona個性開朗，這天牠去完美容院來到公園，急忙和狗友炫耀自己的「乾淨肉球」，趴在人類膝蓋上奮力舉高雙手，可愛的模樣融化不少人，貼文發佈在X上後，瀏覽數更是高達400萬次，收穫一大票粉絲。

X@ChanginMyLife2經常紀錄自家狗狗的日常，其中Mokona得意炫耀肉掌的照片最為爆紅。只見牠一臉興奮的伸出手手給路人看，自豪的表情彷彿像在說「快看看我！我今天修爪子了喔！」，接著便一臉期待的等待誇獎。超自信的狀態不難看出牠也對於這次的美容感到很滿意。

飼主在貼文中提到，其實那是Mokona常去的公園，牠是在向好狗友的主人展示爪爪，社交活力爆棚的牠無論到哪都能吸引目光。網友在底下留言「眼睛在閃閃發光」、「可以和我炫耀嗎？」、「好想捏捏牠的肉球」、「莫名很想聞聞看」，紛紛敲碗能不能報名見面會。

關鍵字： 吉娃娃肉球寵物美容

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