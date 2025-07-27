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黃汪等爆米花「口水滴滿地」　爸被強制洗腳直呼太誇張

記者賈沐蓉／綜合報導

對許多毛孩來說，主人手上的食物永遠比較香。某天小黃狗「陳董」發現飼主Willy在吃爆米花，於是乖巧的站在旁邊希望爸爸分牠一點，雖然表現的非常有禮貌，但嘴角長長的口水仍出賣了牠想吃的心，還順便把主人的腳滴得濕答答。

▲。（圖／Threads@willy2006319提供）

▲陳董看見主人在吃爆米花，開始口水狂滴。（圖／Threads@willy2006319提供）

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影片中的陳董眼神炙熱的盯著爸爸看，但仍安靜的站在原地等待，彷彿在默默祈求主人分牠一些點心。然而牠的兩邊嘴角卻都很誠實地狂滴口水，把Ｗilly的腳弄得全部濕透，讓飼主笑說，「吃個爆米花而已，要這樣嗎～」。然而這隻貪吃的汪星人眼中只有美食，仍一心一意地盯著爆米花看，還忍不住偷舔鼻子，完全沒發現自己正在製造混亂。

▲。（圖／Threads@willy2006319提供）

▲陳董：爸爸你可以分我吃一口嗎？（圖／Threads@willy2006319提供）

之後Willy還是忍不住心軟，偷塞了一小顆給愛犬嘗嘗味道。陳董用口水幫爸爸洗腳地趣味影片也逗樂許多Threads網友，「兩邊嘴角都在滴，是真的很想吃了哈哈」、「眼淚不爭氣從嘴巴流下來了」、「第一眼以為是什麼足部精華液」。

▲。（圖／Threads@willy2006319提供）

▲結果飼主的腳被淋得滿是口水。（圖／Threads@willy2006319提供）

關鍵字： 可愛小黃狗貪吃爆米花暖心

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