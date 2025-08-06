放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

▲放飯時間到！急的嗡來瘋狂示意媽媽「飯飯放這邊」。（影／@lin_pi_chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

吃飯皇帝大！來自雲林縣11歲的紅貴賓「强嗡來」，非常注重時間觀念。傍晚5點時是牠固定的晚餐時刻，只要看見自己的碗碗時，就會激動地走到碗架前，用手手瘋狂撥弄架子。特別的是嗡來並不會透過叫喚去表達需求，而是會不停的用鼻子噴氣、甩頭和跳躍來表示，像要說話一樣，可愛的畫面讓不少人融化。

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▲嗡來超級黏人愛撒嬌。（圖／@lin_pi_chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



嗡來非常親人愛撒嬌，不過一點也不親狗，是一隻很有個性的狗狗。媽媽直言，聰明的嗡來知道每次用餐時，主人都會將碗碗放在固定的位置，用手手一直撥就像是在說「把飯飯放在那邊就好，我會自己吃」。寶貝在晚間7點時會出門散步，只要自己大小便完就也會開啟「跳跳馬」模式，示意自己可以回家了，十足的人性化和社會化。

▲嗡來很守時，超級有時間觀念。（圖／@lin_pi_chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



雖然貪吃的個性讓嗡來的身材圓嘟嘟的，不過也因此能有力氣與病魔對抗。嗡來如今患上腎臟病，需要定期定時長期治療，家人特地帶牠去台中市請示虎爺將軍。過師姐轉達嗡來的想法得知，牠最喜歡吃媽媽準備的鮮食，覺得自己就像人類一樣，所以有時也不喜歡吃飼料，會想要和家人吃一樣的食物，奴才便會每天幫牠精心準備。