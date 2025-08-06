剃刀沒電！奶油臘腸喜提夏季限定「露背裝」　網笑：哪邊才是正面

▲剃刀突然沒電，Shirley喜提夏季限定「露背裝」。（圖／網友@allenyen_7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

露背裝是夏季限定！住在台北市的長毛奶油臘腸「Shirley」，因為天氣炎熱的緣故，皮膚起了紅疹。為了能夠方便上藥，需要將厚重的毛剃短，不料美容到一半時電動推剪器突然沒電，此時的牠看起來就像沒切邊的土司麵包。Shirley的毛色讓人一時分不清哪邊是肚皮哪邊是背，配上牠一臉無奈的表情笑翻一票人。

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▲Shirley看起來超無奈。（圖／網友@allenyen_7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Shirley非常愛撒嬌，也很黏人，是家中的開心果，最喜歡吃高麗菜和胡蘿蔔。飼主Allen表示，平時洗澡、修剪毛髮和美容都是在家由家長一手包辦，個性乖巧的Shirley幾乎不會掙扎，總是安靜地讓人剃毛。這次電推剛好沒電，加上臘腸狗獨有的專屬無言表情，瞬間讓畫面變得更加滑稽。

▲後來還是有幫Shirley修剪漂亮。（圖／網友@allenyen_7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



爸爸在Threads上分享照片並配文「毛推到一半電剪沒電，希望你喜歡這新造型」，貼文發佈後，不少網友紛紛留言表示「第一張大條到我以為是黃金獵犬」、「分不清楚哪個是肚肚哪個是背」、「我的吐司要去邊」、「像是某種拖把」、「更像熱狗堡了」，引起許多同為美容巧手的飼主們共鳴。