法鬥偷吃貓大便「掀翻貓砂盆」窘卡住　媽媽傻眼先拍照再救

▲島拎被貓砂盆卡住，貓砂灑了一地。（圖／IG@jr1515036提供）

記者李依融／採訪報導

法國鬥牛犬島拎從小就愛「貓屎自助餐」，平時主人得嚴加看管，沒想到某天牠闖入貓砂盆偷吃，竟被「反將一軍」，整顆頭卡在貓砂盆蓋子裡，現場畫面讓人哭笑不得。

事發當天，媽媽正在洗澡，忽然聽到奇怪聲音，透過衣櫃玻璃反射發現島拎怪怪的不太對勁，趕緊出來查看，就見到貓砂盆翻倒、砂子與貓屎倒滿地，島拎整隻套在貓砂盆的蓋子裡動彈不得，而旁邊的貓咪急得來回踱步。媽媽見狀又無奈又好笑，先拿手機拍照再叫先生來圍觀「一起笑」，而島拎則用無辜眼神像是在喊「爸爸媽媽，救我！我卡住了！」。

▲島拎很喜歡跟貓咪相處，但並非所有貓貓都喜歡牠。（圖／IG@jr1515036提供）



島拎如今已接近15歲，這段趣事發生在牠11歲時。媽媽說，當時家中有2隻貓，島拎經常想湊上去玩，但貓咪嫌牠煩，偶爾還會揮出貓拳小小警告，不過並不會真的弄傷牠。後來家裡又多了2隻脾氣溫和的貓咪，新成員對島拎不僅毫不排斥，還會與牠同床共枕、幫牠舔毛，感情好到像真正的一家人。

▲新來的貓咪跟島拎感情很好。（影／IG@jr1515036提供）



回想起「卡住事件」媽媽仍覺得經典，「牠就是這麼愛湊熱鬧，也很愛偷吃，才會鬧出這種事」，如今島拎也繼續用自己獨特的方式，讓家裡笑聲不斷。

▲爸媽每次看到家中毛孩們的相處，都覺得很療癒。（圖／IG@jr1515036提供）