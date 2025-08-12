ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

實習記者陳安榆／綜合報導

新竹縣一處狗園被踢爆虐待動物，藍姓負責人收取一隻5萬元的照顧費，實際上許多狗狗卻沒有被餵食，活活餓死剩下白骨。「邵柏森-虎哥救援大小事」收到民眾檢舉前往園區查看，發現現場瀰漫著屍臭味，目測至少超過10隻犬隻死亡，目前該轄區警方與新竹縣動物保護防疫所正在進一步釐清調查。

「邵柏森-虎哥救援大小事」在Threads發佈貼文，有民眾向他檢舉一處知名救援狗園收到不少網路募款，卻不當對待狗狗。影片中可以看見，現場有不少犬隻遺體，疑似未妥善餵養而被關在籠內活活餓死，環境中的惡臭讓邵柏森直言「千萬不要花了錢，卻是讓動物活在地獄裡」，呼籲響應募款與捐糧，務必妥善選擇與了解。

▲新竹狗園疑似收取高昂照顧費「一狗5萬」，現場卻發現有超過10幾隻犬隻被活活餓死。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲狗狗倒在籠內，漸漸變成白骨。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

▲新竹狗園疑似收取高昂照顧費「一狗5萬」，現場卻發現有超過10幾隻犬隻被活活餓死。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

▲現場目測就有10多隻犬隻死亡。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

邵柏森發現，現場其實堆積了不少飼料，卻似乎沒有拿來餵食犬隻，而飼料的來源疑似是來自集糧的公益團體。他表示，本案件可能已經涉及刑事犯罪，轄區派出所以及新竹縣動物保護防疫所均已到場紀錄並立案偵查，後須將交由相關單位處理，若是曾將狗狗交由新竹縣狗園藍姓負責人照顧，務必確認自己的狗狗是否平安

至於倖存的狗狗們，現場志工第一時間就協助裝水、餵食新鮮食物，並且初步打掃現場如同煉獄般的環境。《ETtoday寵物雲》向新竹縣動物保護防疫所了解情況，對方表示，目前動保員偕同警方、農業處仍在現場，初步判斷倖存的犬隻會先沒入，詳細情況須等釐清現場才能說明。

▲新竹狗園疑似收取高昂照顧費「一狗5萬」，現場卻發現有超過10幾隻犬隻被活活餓死。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

▲許多犬隻餓死，但現場堆放著飼料。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

▲新竹狗園疑似收取高昂照顧費「一狗5萬」，現場卻發現有超過10幾隻犬隻被活活餓死。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

▲倖存的犬隻以緊急介入照顧。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）

關鍵字： 新竹狗園虐狗狗園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

養30多年鱷龜被人抱走！女主人急懇求：千萬別殺牠

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

騎車遇「眨眼貓頭鷹」車禍飛不動　救援被鴉群包圍虎視眈眈

法鬥偷吃貓大便「掀翻貓砂盆」窘卡住　媽媽傻眼先拍照再救

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

快速道路救小狗

姊模仿喪失走路下秒慘摔　貓回頭傻眼：妳幹嘛啦！

鳳頭鸚鵡學貓叫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

瘦小身影車道遊走　她撈起失智貴賓暖安撫「遇到我很讚喔」

法鬥偷吃貓大便「掀翻貓砂盆」窘卡住　媽媽傻眼先拍照再救

養30多年鱷龜被人抱走！女主人急懇求：千萬別殺牠

以為是玩具　女發現垃圾箱爬出「6公尺巨蟒」捕蛇專家徒手捕獲

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

楊柳襲台「高雄山區有致災風險」　市府急送23部發電機備援

楊柳中颱逼近　台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

《母胎單身》李陶近況曝光！　被醫警告恐失明：幾乎看不見

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

澎湖男載妻「幼子抱中間車禍亡」　民眾獻花哀悼：小寶貝不痛了

只上1.5天班就住院！他收6月薪資單傻了　被扣到「-5千元」

楊柳「核心非常小」　粉專估這3地登陸：風雨將十分猛烈

楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感　明天午後南部雨量可觀

寵物動物熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

騎車遇眨眼貓頭鷹　還被鴉群包圍

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

玄鳳鸚鵡模仿iPhone鬧鐘聲　叫醒主人

橘貓幫土地公舔毛　阿嬤先錄影再說

讀者迴響

熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

騎車遇眨眼貓頭鷹　還被鴉群包圍

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

玄鳳鸚鵡模仿iPhone鬧鐘聲　叫醒主人

橘貓幫土地公舔毛　阿嬤先錄影再說

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

熱門寵物影片

更多
熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

貓咪幫法鬥舔毛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面