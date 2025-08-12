新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

實習記者陳安榆／綜合報導

新竹縣一處狗園被踢爆虐待動物，藍姓負責人收取一隻5萬元的照顧費，實際上許多狗狗卻沒有被餵食，活活餓死剩下白骨。「邵柏森-虎哥救援大小事」收到民眾檢舉前往園區查看，發現現場瀰漫著屍臭味，目測至少超過10隻犬隻死亡，目前該轄區警方與新竹縣動物保護防疫所正在進一步釐清調查。

「邵柏森-虎哥救援大小事」在Threads發佈貼文，有民眾向他檢舉一處知名救援狗園收到不少網路募款，卻不當對待狗狗。影片中可以看見，現場有不少犬隻遺體，疑似未妥善餵養而被關在籠內活活餓死，環境中的惡臭讓邵柏森直言「千萬不要花了錢，卻是讓動物活在地獄裡」，呼籲響應募款與捐糧，務必妥善選擇與了解。

▲狗狗倒在籠內，漸漸變成白骨。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）



▲現場目測就有10多隻犬隻死亡。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）



邵柏森發現，現場其實堆積了不少飼料，卻似乎沒有拿來餵食犬隻，而飼料的來源疑似是來自集糧的公益團體。他表示，本案件可能已經涉及刑事犯罪，轄區派出所以及新竹縣動物保護防疫所均已到場紀錄並立案偵查，後須將交由相關單位處理，若是曾將狗狗交由新竹縣狗園藍姓負責人照顧，務必確認自己的狗狗是否平安

至於倖存的狗狗們，現場志工第一時間就協助裝水、餵食新鮮食物，並且初步打掃現場如同煉獄般的環境。《ETtoday寵物雲》向新竹縣動物保護防疫所了解情況，對方表示，目前動保員偕同警方、農業處仍在現場，初步判斷倖存的犬隻會先沒入，詳細情況須等釐清現場才能說明。

▲許多犬隻餓死，但現場堆放著飼料。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）



▲倖存的犬隻以緊急介入照顧。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）