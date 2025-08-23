技術員爬電線桿「野生金剛鸚鵡」湊熱鬧　跳上肩膀惹笑他　

記者李依融／綜合報導

巴西通訊技術員桑塔納(Andre Souza Santana)遇上一隻鮮豔的藍色金剛鸚鵡，讓原本例行的工作瞬間成為一段難忘的經歷。這隻鸚鵡不僅靠近觀察，還主動跳上肩膀，甚至調皮地「咬耳朵」，似乎覺得桑塔納的藍色制服跟自己很投緣。

桑塔納爬上電線桿執行任務時，沒想到有一隻野生鸚鵡飛來。同事拍攝的影片中能看到，桑塔納身穿藍色制服，而鸚鵡的羽色正好與之相似，或許因此吸引了鸚鵡的注意。

桑塔納一邊繼續操作手邊的任務，一邊與這位「新朋友」聊天，而鸚鵡也會在電線上「吊單槓」，互動氣氛十分愉快。過了一會兒，鸚鵡竟直接停在桑塔納的肩膀上，還頑皮地啄了耳朵和安全帽織帶，讓他忍不住笑了出來。

藍色金剛鸚鵡的原生地在南美洲北部，牠們以亮麗的外表與活潑好奇的性格聞名，經常與人展開出人意料的互動。對桑塔納而言，這是他第一次與野生鸚鵡如此近距離接觸，他表示這將成為自己永遠難忘的一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金剛鸚鵡來湊熱鬧。（圖／翻攝自Tiktok@andresouzasantana）