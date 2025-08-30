ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
10多隻遊蕩犬水中攻擊梅花鹿　今年已第三次上個月也有過

記者賈沐蓉、李依融／採訪報導

高雄市一群遊蕩犬攻擊一頭野生公梅花鹿，鹿跳入水中繼續被撕咬，痛苦的哀鳴令人驚心。高雄碼頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，同樣的事情已是第三次發生，盼望大家「不棄養、不餵養」，以免造成遊蕩犬隻與野生動物的衝突。

高雄市馬頭山自然人文協會 分享的影片中，至少10多隻遊蕩犬集體攻擊一隻野生公鹿，只見鹿不斷逃跑甚至跳入水中，仍遭到窮追不捨，過程中犬隻不斷吠叫，穿插著公路的哀鳴，這個畫面相當駭人。附近居民見狀冒險驅趕犬隻，但梅花鹿的情況不得而知，高雄市馬頭山自然人文協會 只能希望公鹿平安。

梅花鹿遭狗群圍攻。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

▲梅花鹿遭圍攻，尚未能得知目前狀況。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

高雄碼頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，類似的事情上個月就發生過，在今年4月1日也發生過，「這邊附近是生態敏感區，野生動物跟浪犬的衝突已經不是第一次，也曾看過被斷尾的穿山甲和白鼻心。」她也提到，此次圍攻事件已通知動保處，對方表示會利用晚上犬隻警界降低時圍捕，「過去幾次也是類似的處理模式」。

黃惠敏說，附近會有愛狗人士固定餵食流浪狗，協會跟動保處都有勸導，但是因為沒有法律硬性規定，所以效果有限，但是看到野生動物受害，心裡真的很不好受。另外也有附近運動民眾說狗群會追人，大家為了安全得改變運動路線，希望這件事能受到正視，以免發生憾事，也希望能「不棄養、不餵食」，減緩遊蕩犬隻與野生動物和人的衝突。

梅花鹿遭狗群圍攻。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

▲遊蕩犬隻在水中蜂擁而上，攻擊公鹿的背和耳朵。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

關鍵字： 遊蕩犬梅花鹿野生動物遊蕩犬衝突

