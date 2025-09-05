媽摸索新沙發法鬥被「彈飛」　網忍不住笑：是卡通場景吧

記者李依融／綜合報導

主人買了新沙發正在摸索，法國鬥牛犬「培根」也好奇地湊上去，沒想到下一秒被「彈飛」，無辜瞬間讓奴才又好笑又抱歉，趕緊上前關心愛犬有沒有受傷。

這天飼主在家中安裝新沙發，因為具備「饋咖功能」正在摸索操作，法國鬥牛犬「培根」忍不住湊上前探頭查看，正巧遇上腳踏墊彈起，力道直接把牠彈飛，場景宛如卡通般誇張。主人當下嚇壞，立刻查看愛犬狀況，幸好培根並無大礙。

▲培根無辜被腳凳撞到，四腳離地飛起來了。（圖／Threads@baegeu524提供）

影片由Threads網友@baegeu524分享後，立刻引發熱烈討論。許多人笑稱「那一瞬間真的太好笑」、「抱歉培根，但我忍不住笑出來」、「飛起來的畫面像特效」。也有網友表示，自家也是用同款沙發，要注意腳凳升起後與座椅的空間，較容易夾到狗狗，飼主也表示事發後已經換了沙發的位子，避免狗狗接近。

▲培根的西施犬哥哥已經21歲了。（圖／Threads@baegeu524提供）



除了培根的「彈飛事件」，影片中另一隻「戴假髮的狗狗」也吸引不少目光，牠是培根的西施犬哥哥，已高齡21歲。當網友得知牠的真實年齡後，紛紛驚呼「照顧得好好」。

整起事件雖然以「爆笑」收尾，但也再次提醒飼主們，居家家具更新時要留意毛孩的好奇心，避免類似意外發生。

▲培根在咖啡廳當小店長，媽媽說他沒有受傷別擔心。（圖／Threads@baegeu524提供）