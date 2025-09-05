ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

媽摸索新沙發法鬥被「彈飛」　網忍不住笑：是卡通場景吧

記者李依融／綜合報導

主人買了新沙發正在摸索，法國鬥牛犬「培根」也好奇地湊上去，沒想到下一秒被「彈飛」，無辜瞬間讓奴才又好笑又抱歉，趕緊上前關心愛犬有沒有受傷。

這天飼主在家中安裝新沙發，因為具備「饋咖功能」正在摸索操作，法國鬥牛犬「培根」忍不住湊上前探頭查看，正巧遇上腳踏墊彈起，力道直接把牠彈飛，場景宛如卡通般誇張。主人當下嚇壞，立刻查看愛犬狀況，幸好培根並無大礙。

法鬥被沙發彈飛。（圖／Threads@baegeu524提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲培根無辜被腳凳撞到，四腳離地飛起來了。（圖／Threads@baegeu524提供）

影片由Threads網友@baegeu524分享後，立刻引發熱烈討論。許多人笑稱「那一瞬間真的太好笑」、「抱歉培根，但我忍不住笑出來」、「飛起來的畫面像特效」。也有網友表示，自家也是用同款沙發，要注意腳凳升起後與座椅的空間，較容易夾到狗狗，飼主也表示事發後已經換了沙發的位子，避免狗狗接近。

法鬥被沙發彈飛。（圖／Threads@baegeu524提供）

▲培根的西施犬哥哥已經21歲了。（圖／Threads@baegeu524提供）

除了培根的「彈飛事件」，影片中另一隻「戴假髮的狗狗」也吸引不少目光，牠是培根的西施犬哥哥，已高齡21歲。當網友得知牠的真實年齡後，紛紛驚呼「照顧得好好」。

整起事件雖然以「爆笑」收尾，但也再次提醒飼主們，居家家具更新時要留意毛孩的好奇心，避免類似意外發生。

法鬥被沙發彈飛。（圖／Threads@baegeu524提供）

▲培根在咖啡廳當小店長，媽媽說他沒有受傷別擔心。（圖／Threads@baegeu524提供）

關鍵字： 沙發法鬥毛孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

野兔寶寶混進小貓「被貓媽收編一起餵」　網感動：根本迪士尼

家有「暴躁虎斑」只愛人類爸　女兒想擼幾下立刻哈氣伺候

人力揹要6小時！擴展櫻花鉤吻鮭棲息地　首度用直升機護漁放流

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

媽摸索新沙發法鬥被「彈飛」　網忍不住笑：是卡通場景吧

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

微笑汪玩耍被「三花老大」盯上　燦笑不知背後已遭瞄準

雞媽媽每天早上「飛奔到貓床下蛋」　網爆笑：想讓小雞當毛孩

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

臭臭的！美短炒菜鍋狂埋沙　下秒「入內開尿」奴才崩潰：靠X

柴犬剃毛後變「胖胖杏鮑菇」　全身光溜溜只剩棕色香菇頭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

柴犬剃毛後變「胖胖杏鮑菇」　全身光溜溜只剩棕色香菇頭

巨嘴鳥和樹懶當室友

幫妳斷捨離！橘貓掀翻衣櫃　媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

地板太滑「徒勞蜈蚣」走不動！　超多腳原地踏步都沒用上

淺山精靈驚喜現蹤！穿山甲漫步噍吧哖園區　萌樣引網熱議

媽摸索新沙發法鬥被「彈飛」　網忍不住笑：是卡通場景吧

飼主生活「倉鼠優先」沙發全給牠　帶迷你蝴蝶結快樂啃菜

大湖公園25鴨鵝傳「汙染環境」要被移除　她觀察6年請命力保

家有「暴躁虎斑」只愛人類爸　女兒想擼幾下立刻哈氣伺候

野兔寶寶混進小貓「被貓媽收編一起餵」　網感動：根本迪士尼

狗狗聞到「焦慮氣味」竟變超悲觀？壓力不只影響自己「毛小孩」也會心情低落！

母貓也會噴尿畫地盤？抓到貓咪「亂尿尿」一錯誤反應只會讓情況更糟！

微笑汪玩耍被「三花老大」盯上　燦笑不知背後已遭瞄準

正妹穿bra跳鋼管舞！貓主子突襲下體　影片爆紅一票奴才幫護航

快訊／台股收盤大漲314.73點　台積電漲20元至1180

曾被曖昧對象嗆「根本直男」！　女歌手曝甜美真面目「竟當眾吃眼球」

打詐卻疏忽融資亂象　專家警告：恐再現卡債危機

台中環保局爆貪污！司機私清垃圾142次GPS露餡　塞酒送同事封口

徐巧芯旅歐不忘關注柯文哲交保　自曝「很感動」：這一天等很久

不想躺「有人過世」的床！家屬鬧護理站　醫嘆：很為難

英特爾稱政府入股消除補助不確定性　產品續使用台積電產能

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

寵物動物熱門新聞

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

虎斑只愛人類爸　女兒想摸就哈氣

擴展櫻花鉤吻鮭棲息地　首度用直升機護漁放流

癡情皇蛾拒相親苦等2天　只為與青梅竹馬交配

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

聽到主人哭聲　貓咪特別叼「最愛玩具」打氣

媽摸索新沙發　法鬥窘被「彈飛」

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

雞媽媽每天「貓床下蛋」　網笑：讓小雞當毛孩

每天和貓兄弟相處　邊牧「折手手坐姿」爆紅

大湖公園鴨鵝要移除　她請命力保

爸親喵被賞後腿　網笑：反射動作

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

讀者迴響

熱門新聞

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

虎斑只愛人類爸　女兒想摸就哈氣

擴展櫻花鉤吻鮭棲息地　首度用直升機護漁放流

癡情皇蛾拒相親苦等2天　只為與青梅竹馬交配

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

聽到主人哭聲　貓咪特別叼「最愛玩具」打氣

媽摸索新沙發　法鬥窘被「彈飛」

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

雞媽媽每天「貓床下蛋」　網笑：讓小雞當毛孩

每天和貓兄弟相處　邊牧「折手手坐姿」爆紅

大湖公園鴨鵝要移除　她請命力保

爸親喵被賞後腿　網笑：反射動作

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

正妹穿bra跳鋼管舞！喵皇突襲下體...百萬人看瘋

熱門寵物影片

更多
【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

臭臭的！美短炒菜鍋狂埋沙　下秒「入內開尿」奴才崩潰：靠X

臭臭的！美短炒菜鍋狂埋沙　下秒「入內開尿」奴才崩潰：靠X

柴犬剃毛後變「胖胖杏鮑菇」　全身光溜溜只剩棕色香菇頭

柴犬剃毛後變「胖胖杏鮑菇」　全身光溜溜只剩棕色香菇頭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面