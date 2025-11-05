高山犬屢被退養滿身傷　新爸媽疼愛3個月牠每天開心到模糊

▲豆豆在家奔跑快樂到模糊。（圖／有點毛毛的／Taiwan Motorcyclist Couple投稿）



記者李依融／綜合報導

高山犬「豆豆」歷經多次被退養、受盡欺負的命運，終於在新家重獲幸福！原本滿身傷疤、眼神憂鬱的牠，如今變成愛笑又活潑的「快樂狗狗」，每天在家中奔跑、搶鏡拍照，讓爸爸媽媽又哭又笑，感嘆「牠終於學會做自己了」。

豆豆是一隻體重高達60公斤的高山犬，曾在收容所被取名「恐龍」。雖然體型龐大，但牠的個性極為溫和，反而因此常被其他狗狗欺負，身上布滿傷疤，耳朵還留下撕裂痕跡。牠被領養過四、五次，卻屢屢遭退養，直到現任爸爸媽媽看到牠溫柔的眼神，心疼不已，決定給這隻大男孩一個永遠的家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲豆豆體型大但性格溫和，身上有許多被欺負受傷的傷疤。（圖／有點毛毛的／Taiwan Motorcyclist Couple投稿）

剛回到新家時，豆豆明顯帶著不安，面對準備好的鮮食大餐一口也不吃，只是緊緊跟著爸爸媽媽，連走三步都不願離開。媽媽笑說，豆豆像是「全職監督員」，無論她喝咖啡、接電話或打字，都要在旁邊盯著，「就差沒幫我回訊息」。然而，這份依賴漸漸化為信任，在家人滿滿的耐心與愛中，豆豆慢慢打開心房。

▲爸爸媽媽去買了一個大沙發，專門給豆豆舒服休息。（圖／有點毛毛的／Taiwan Motorcyclist Couple投稿）

隨著時間過去，爸爸媽媽經常帶豆豆外出散步、社會化，牠的自信一天天回來。現在的豆豆不僅愛笑，還特別愛搶鏡，只要看到鏡頭，就會興奮衝出來「亂入C位」，尾巴搖得像電風扇。爸爸媽媽笑說，「我們已經沒辦法拍到沒有狗的照片了，牠永遠都在主角位上！」

看到豆豆從受傷到快樂的轉變，爸媽感動表示，「沒關係，就讓牠搶鏡吧，畢竟這次，牠終於學會怎麼做自己。」網友們也紛紛留言祝福，「豆豆看起來好快樂」、「這才是真正的雙向奔赴」、「好可愛的孩子，遇見最棒的家人！」

▲豆豆體型龐大，網友一方面為牠的重生開心，另一方面也覺得牠有撞倒重機的實力。（圖／有點毛毛的／Taiwan Motorcyclist Couple投稿）