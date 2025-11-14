登山遇「野生綠毛蟲」超像玩具　結果樹枝一戳立刻蜷起來

記者賈沐蓉／綜合報導

不久前網友Bryan在觀音山健行時，意外發現一隻神似《精靈寶可夢》綠毛蟲的特別昆蟲，呆萌的大眼睛加上會反光的身體，就像是某人不小心掉在這裡的玩具，但只要輕輕一戳立刻全身蠕動著蜷縮起來。

▲身上的假眼加上反光的身體，看起來超像玩具。（圖／Threads@bryanlin960915提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

躺在地上的毛毛蟲有著肥嘟嘟的身材，翠綠色的身體有著類似金屬的光澤，一動不動的時候，看起來完全不像自然界存在生物。網友試探性地拿樹葉輕戳，結果牠瞬間縮起身體躲避，身上的皮膚因為呼吸劇烈地上下起伏。實際上牠是一種名將叫「雲帶天蛾」的幼蟲，翠綠的體色可以讓他們偽裝成樹枝，身上的假眼則有威嚇敵人的作用。

▲被樹葉一戳，立刻蜷縮著身體躲避。（圖／Threads@bryanlin960915提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲綠色的身體可以幫助雲帶天蛾幼蟲躲避天敵。（圖／翻攝自環境資訊中心）

之後網友也小心的用葉子把牠移到安全的地方，讓這隻「綠毛蟲真實版」繼續未來的蟲生。許多網友也對這場偶遇感到驚奇，「你不是在爬觀音山，是在常盤森林吧」、「這光澤，第一時間還以為是充氣的」、「牠已經長得很努力要保護自己了，你還是一直跳挑釁牠」。

▲雲帶天蛾的成蟲。（圖／翻攝自環境資訊中心）