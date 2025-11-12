ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
暴雨炸蘇澳！家中「客廳變泳池」　黑汪呆坐沙發表情超問號

實習記者陳安榆／採訪報導

宜蘭縣蘇澳鎮因鳳凰颱風共伴效應雨勢非常猛烈，市區幹道淹成「運河」，4歲的米克斯汪「阿達」回家的路途中遇上嚴重積水，折返自家店內竟發現大水淹進來了。阿達坐在沙發上看著滿屋的水一臉問號，表情超級無奈，彷彿在想著「狗生竟然會遇到這種事」。

▲暴雨轟炸蘇澳！黑汪家中淹水　呆坐沙發表情超問號：客廳變泳池。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲水淹進家中，阿達表情超無奈。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

達爸和《ETtoday寵物雲》分享，之前從未遇過這種情況，以往即便連續多日降雨也不曾淹水，他11日傍晚6時與阿達正要店裡回家，卻發現路上積水嚴重，再加上雨量實在太大，當即決定待雨勢變小再返程。達爸表示，8時多時驚覺積水的高度已經要淹進騎樓，接著便開始迅速滲入一樓店面，直到約莫10時才開始有退卻的徵兆出現。

▲暴雨轟炸蘇澳！黑汪家中淹水　呆坐沙發表情超問號：客廳變泳池。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲忘記帶雨衣阿達只好變成「移動的衛生紙」。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿達親人也親狗，是一隻聰明乖巧的狗狗，非常貪吃不挑食，特色是只有一邊立耳。達爸在2022年時與寶貝初次相遇，雖然狗狗身材瘦弱有不少疾病，但在看見人時卻一直夾著尾巴，會兩眼汪汪看著人，當時流浪之家志工告訴他，「阿達營養不良又被其他狗欺負過，需要花比較多心力照顧，不過如果牠願意跟你出來，表示有緣」，達爸決定收編，現在變成彼此不可或缺的家人。

▲暴雨轟炸蘇澳！黑汪家中淹水　呆坐沙發表情超問號：客廳變泳池。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖巧的阿達是家中的開心果，爸比用愛收編照顧。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這次淹水的當下阿達睡在飛行床上，但水勢幾乎要沒過小床，爸爸趕緊讓牠待在沙發上。乖巧的阿達沒有特別嚇到，但是由於不會游泳，所以有一點點焦慮。牠的反應被爸比拍下來，並分享在Threads上配文「哎，沒想到狗生會遇到這個」無奈的表情彷彿連心情都寫在臉上。達爸目前也要開始著手清潔工作，防止病菌孳生。

▲暴雨轟炸蘇澳！黑汪家中淹水　呆坐沙發表情超問號：客廳變泳池。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲連阿達平時睡的飛行床都被淹，只好躲在沙發上。（圖／阿達@adaada20220108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

