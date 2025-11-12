宜蘭冬山水淹膝蓋高　全家忙擋水突灌進「一隻兔子」

▲小陳一家在清掃過程中突遇小鄰居來作客。（影／網友陳韋延提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

鳳凰颱風帶來的共伴效應，讓宜蘭縣冬山鄉「水淹到膝蓋高」，當地住戶小陳一家正在家門口擋水，這時突然一隻兔子跳進屋內，讓一家人都超傻眼「究竟從哪冒出來」，所幸目前已經聯絡上飼主，是爸爸認識的鄰居，然而淹水災情，兔子暫留他們家中安置。

▲▼小鄰居目前被安置在網友小陳家中。（圖／網友陳韋延提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



屋主小陳和《ETtoday寵物雲》分享，11日晚間6時就開始淹水，直到9時水位已經高到膝蓋，過沒多久就有一隻兔子闖進門來「避難」。由於家中還飼養著1隻貓跟1隻狗，於是先將兔兔隔離起來，並給予乾淨的飲用水及蔬菜。慶幸的是，小陳的爸爸認識飼主，剛好是住在附近的鄰居，才得以迅速找出是哪家寶貝走失。不過鄰居家仍處於淹水無法外出的狀態，所以兔子就先在小陳家作客。

▲小陳分享目前宜蘭冬山的現狀。（圖／網友陳韋延提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



據小陳回憶，上次冬山鄉淹得如此嚴重還是在15年前，這次水又淹起來還送來一隻「兔子」，一家人當下都傻眼了，無法想像這一路兔子是如何渡過「門外小河」過來的。小陳也說，家中的米克斯狗狗絲毫不怕淹水，看見水越來越深甚至還興奮得想出門玩水，不讓外出就會一直搗蛋，讓家人災後收拾多了些調皮的阻礙。

▲小陳家中的米克斯狗狗。（圖／網友陳韋延提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）