ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅

實習記者陳安榆／採訪報導

11個月的米格魯「路易」精力充沛，這天工程師來家中修理網路，牠不僅在旁邊聆聽，還熱情地撲向師傅的懷中。影片發出後，不少網友都被好客的路易萌暈，紛紛表示「哪裡可以預約狗狗師傅」，貼文獲得超過19萬次瀏覽與破萬讚。

▲米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲路易是家中的開心果，活潑外向的牠喜歡全世界。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，路易的個性可以用四個字來形容，那就是「熱情如火」。活力滿滿的牠非常愛玩，十分親人親狗，沒有最愛的玩具，因為「牠愛全世界」，就像貪吃的習慣一樣，完全不挑食。就算家中有陌生人來，路易也不會害怕，是很容易熟絡的外向毛孩。

▲米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天生只有三隻腳的路易，被繁殖場淘汰後遇到現在的家人，有了永遠的溫暖的家。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

路易天生就缺少一隻前腳，被繁殖場淘汰後輾轉遇到現在的家人。飼主一家發現路易時常充滿好奇心，所以才會在網路工程師面前如此活潑。不過姐姐也提到，其實一開始路易在都是先關在房間隔離，師傅說OK才放出來接觸，「過程中也會適時抱起路易，不影響師傅工作」。路易可愛的瞬間讓許多網友有共鳴，紛紛曬出自家寶貝在遇見維修工程師時「認真學習」的模樣。

▲米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經過工程師同意後，路易才被家人放出來「學習」，工作時刻還是會將毛孩抱走。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米格魯網路工程師熱情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄧紫棋唱英雄聯盟世界賽　壓力大「下台秒哭」：上次是金曲獎

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

1隻小橘貓揍趴7名獸醫　他們包繃帶傻眼：這是獅子還是老虎

樓上「飛鼠鄰居」每天爬窗路過　好奇貓準時蹲窗戶守候

阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

花園鰻「彼此瞪眼」張嘴吵架中　四周路人探頭圍觀

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地　創嘉南最高海拔發現紀錄

米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

毛孩超討厭的5大NG物品　吸塵器衝第一名讓狗狗壓力爆表

「人人犬舍」85隻毛孩完成絕育　19日第一批認養現場擠滿民眾

狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

連續痛失2毛孩！女心痛不想再養　「虎斑貓突然進門」成為新家人

7公斤萌貓主動踏上體重機　圓滾滾背影像足球惹網笑：有需要量嗎

NBA史上最快命中50記三分！黃蜂菜鳥新人王賠率力壓天才弗拉格

中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

謝忻「基隆人到底欠了誰」！臉長20顆痘痘爛掉…原因超笨：要瘋了

韓渡輪觸礁撞無人島！竟是「船員分心滑手機」惹禍　離譜原因曝光

直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　8選手移地訓練、挑戰IBE賽場

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒：零個人想看你們

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！他旋緊杯蓋瞬間變炸彈「直插牆壁」

寵物動物熱門新聞

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

樓上住飛鼠鄰居　家裡的貓超好奇

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

狗狗5種睡前行為的含義

萌貓量體重　背影像充滿氣的足球

搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

人人犬舍首批認養　擠滿民眾搶抽籤

花園鰻瞪眼張嘴吵架中　路人圍觀

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

讀者迴響

熱門新聞

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

樓上住飛鼠鄰居　家裡的貓超好奇

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

狗狗5種睡前行為的含義

萌貓量體重　背影像充滿氣的足球

搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

人人犬舍首批認養　擠滿民眾搶抽籤

花園鰻瞪眼張嘴吵架中　路人圍觀

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

熱門寵物影片

更多
汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面