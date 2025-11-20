米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅

實習記者陳安榆／採訪報導

11個月的米格魯「路易」精力充沛，這天工程師來家中修理網路，牠不僅在旁邊聆聽，還熱情地撲向師傅的懷中。影片發出後，不少網友都被好客的路易萌暈，紛紛表示「哪裡可以預約狗狗師傅」，貼文獲得超過19萬次瀏覽與破萬讚。

▲路易是家中的開心果，活潑外向的牠喜歡全世界。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，路易的個性可以用四個字來形容，那就是「熱情如火」。活力滿滿的牠非常愛玩，十分親人親狗，沒有最愛的玩具，因為「牠愛全世界」，就像貪吃的習慣一樣，完全不挑食。就算家中有陌生人來，路易也不會害怕，是很容易熟絡的外向毛孩。

▲天生只有三隻腳的路易，被繁殖場淘汰後遇到現在的家人，有了永遠的溫暖的家。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



路易天生就缺少一隻前腳，被繁殖場淘汰後輾轉遇到現在的家人。飼主一家發現路易時常充滿好奇心，所以才會在網路工程師面前如此活潑。不過姐姐也提到，其實一開始路易在都是先關在房間隔離，師傅說OK才放出來接觸，「過程中也會適時抱起路易，不影響師傅工作」。路易可愛的瞬間讓許多網友有共鳴，紛紛曬出自家寶貝在遇見維修工程師時「認真學習」的模樣。

▲經過工程師同意後，路易才被家人放出來「學習」，工作時刻還是會將毛孩抱走。（圖／我是路易 @its_louie1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）