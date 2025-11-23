ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
收編前「從未上過床」阿金想要但不敢　媽每天鼓勵：陪你找回自信

@samantha.vicha Pearl ???? #goldenretriever #puppy #adopteddog ♬ Nothing's Gonna Hurt You Baby - Cigarettes After Sex

實習記者陳安榆／綜合報導

Samantha是美國田納西州的一位創作歌手，近期她收養了一隻3歲左右的黃金獵犬Pearl，這隻阿金之前從未睡過軟綿綿的床，所以當媽咪邀請牠一起睡覺時，牠總是沒自信，不知道該如何「爬上床」。Samantha也堅持讓寶貝練習，如今Pearl已經非常熟悉動線，多虧主人給予無條件的包容與耐心。

▲收編前「從未上過床」阿金想要但不敢　媽每天鼓勵：陪你找回自信。（圖／翻攝自TikTok／@samantha.vicha）

▲媽咪每晚都會陪牠練習，讓牠摸索該如何上床。（圖／翻攝自TikTok／@samantha.vicha）

@samantha.vicha在TikTok上分享，自從領養Pearl之後每晚都有個「例行公事」，那就是鼓勵牠自己主動上床睡覺。影片發佈後也有許多網友明白媽咪的顧慮，對於3歲的黃金獵犬來說，輕鬆跳上床是無須懷疑的，不過Pearl在此之前似乎從未感受過溫暖，因此會害怕不熟悉的事物。

@samantha.vicha Adopted a 3 yr old golden that’s never seen snow before ????❄️ I think Pearl liked it!! #golden #goldenretriever #dog #cuteanimals #farm #adopt ♬ original sound - ????????????????????????????????????²7????

從留言中可以看見，Samantha選擇讓Pearl自己慢慢練習，為的就是能使牠越來越有自信，同時也能給牠有足夠摸索的空間。影片內的Pearl看起來十分吃力，表情委屈令不少網友心碎。媽咪表示「我也很想幫忙，但是如果每次都幫牠，牠自己就會失去該有的能力」，現在的寶貝在愛的滋潤下也漸漸變得活潑開朗。

